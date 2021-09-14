В Пензе назвали примерный срок действия новых авиамаршрутов

14.09.2021 | 18:57

Чемоданное настроение с приходом осени только усиливается. Жители области узнали, что смогут добраться самолетом из Пензы в два курортных города. Росавиация опубликовала список дополнительных субсидированных рейсов.

«По нашей давней заявке, еще весенней, комиссия Минтранса только состоялась, все лето ждали. У нас два маршрута попали: Пенза - Минеральные Воды и Пенза - Краснодар. Рейсы будут выполняться два раза в неделю», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Точного расписания движения воздушных судов по двум новым авиамаршрутам пока нет, пояснили в кассе пензенского аэропорта. По предварительным данным, будут летать до 1 января 2022-го. Цена билета зависит от авиакомпаний, которые станут выполнять рейсы в Краснодар и Минводы.