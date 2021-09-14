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Общество

В Пензе назвали примерный срок действия новых авиамаршрутов

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Чемоданное настроение с приходом осени только усиливается. Жители области узнали, что смогут добраться самолетом из Пензы в два курортных города. Росавиация опубликовала список дополнительных субсидированных рейсов.

«По нашей давней заявке, еще весенней, комиссия Минтранса только состоялась, все лето ждали. У нас два маршрута попали: Пенза - Минеральные Воды и Пенза - Краснодар. Рейсы будут выполняться два раза в неделю», - сообщил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Точного расписания движения воздушных судов по двум новым авиамаршрутам пока нет, пояснили в кассе пензенского аэропорта. По предварительным данным, будут летать до 1 января 2022-го. Цена билета зависит от авиакомпаний, которые станут выполнять рейсы в Краснодар и Минводы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Самый сезон.

Гость||

Азимут

Гость||

К выборам? Бла-бла-бла

Гость||

Гость писал(a):

Азимут
Ростовская авиакомпания , все 15 бортов Суперджетов новые. У нас в том направлении ходит прямой только один поезд.

Имя: Гость
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