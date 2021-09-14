Собственники дач на Барковке выступили против новой дороги

14.09.2021 | 11:37

Собственники дачных участков на Барковке выступили против строительства дороги, которая соединила бы два микрорайона - ГПЗ и Терновку.

Свое возмущение они высказали во время публичных слушаний по проекту внесения изменений в главный градостроительный документ города - генплан.

«Горожане обеспокоены тем, что при строительстве их участки будут изъяты», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Заместитель главы города Иван Краснов пообещал, что все пожелания собственников будут учтены, и призвал их не волноваться раньше времени: строительство дороги предполагается в отдаленной перспективе.

Между тем проблема пробок в Терновке стоит остро и требует решения, новая дорога изменила бы ситуацию. С этим предложением местная жительница в июле обращалась на прямую линию врио губернатора Олега Мельниченко.

«Мы давно предлагаем администрации Пензы сделать нормальную дорогу через Барковку от понтонного моста в Спутнике (да и от нормального моста мы бы не отказались). Дорога сейчас там есть, она не в собственности города, но в его черте. Мы писали мэру Кувайцеву, нам тогда Ильин ответил, что дорогу не станут забирать и делать. Потом написали Лузгину, комиссия приезжала смотреть, решили, что можно дорогу делать, что она нужна там действительно и напряженность снимет быстрее. Какие-то решения обещали принять к августу. Пожалуйста, поддержите. Нам очень нужны новые дорожные развязки», - высказалась тогда Ксения П.