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Общество

Собственники дач на Барковке выступили против новой дороги

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Собственники дачных участков на Барковке выступили против строительства дороги, которая соединила бы два микрорайона - ГПЗ и Терновку.

Свое возмущение они высказали во время публичных слушаний по проекту внесения изменений в главный градостроительный документ города - генплан.

«Горожане обеспокоены тем, что при строительстве их участки будут изъяты», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Заместитель главы города Иван Краснов пообещал, что все пожелания собственников будут учтены, и призвал их не волноваться раньше времени: строительство дороги предполагается в отдаленной перспективе.

Между тем проблема пробок в Терновке стоит остро и требует решения, новая дорога изменила бы ситуацию. С этим предложением местная жительница в июле обращалась на прямую линию врио губернатора Олега Мельниченко.

«Мы давно предлагаем администрации Пензы сделать нормальную дорогу через Барковку от понтонного моста в Спутнике (да и от нормального моста мы бы не отказались). Дорога сейчас там есть, она не в собственности города, но в его черте. Мы писали мэру Кувайцеву, нам тогда Ильин ответил, что дорогу не станут забирать и делать. Потом написали Лузгину, комиссия приезжала смотреть, решили, что можно дорогу делать, что она нужна там действительно и напряженность снимет быстрее. Какие-то решения обещали принять к августу. Пожалуйста, поддержите. Нам очень нужны новые дорожные развязки», - высказалась тогда Ксения П.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Дачи уж никому не нужны. Стройте дорогу!

Гость||

Их мнение мало кого интересует, тем более от этой дороги кое кто получит неплохой откат. Мы живем при путинизме, где деньги решают все.

Гость||

Все снова через одно место сейчас ген план сократили,во всем мире сначала строят дороги соц инфраструктуру а потом жилье!!!!А теперь когда поля вокруг пензы застроили решили за бюджетные деньги дороги строить что развязка из арбеково что дорога и мост из засечного

Гость||

Гость писал(a):

Их мнение мало кого интересует, тем более от этой дороги кое кто получит неплохой откат. Мы живем при путинизме, где деньги решают все.
это да

Гость||

[Заместитель главы города Иван Краснов пообещал, что все пожелания собственников будут учтены, и призвал их не волноваться раньше времени: очередные сказки людям на уши накладывают.

Гость||

До выборов трогать не будут

Гость||

Дачи в городе - нонсенс. Все нужно вынести за город.

Гость||

Вот прикол Русеевский карьер не тронут, а дачи снесут

Гость||

Гость писал(a):

До выборов трогать не будут
До каких выборов?))2026 года?

Гость||

Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки которые знают что хотят либо секса либо отношений! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ----- http://u.to/VWmZGw

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