Реконструкцию Чугунного моста в Кузнецке планируют возобновить

14.09.2021 | 16:18

Работы на Чугунном мосту в Кузнецке возобновятся на предстоящей неделе. Об этом в понедельник, 13 сентября, на совещании в администрации города сообщил мэр Сергей Златогорский.

В настоящий момент деньги за реконструкцию готовятся перевести подрядчику.

«На следующей неделе они должны возобновить работы на мосту, чтобы добить его и подготовить в зиму. Вот такая у нас договоренность была», - заявил Сергей Златогорский.

Путепровод на Стекловской улице закрыли на ремонт весной. Планировалось, что его обновят за лето. Однако объект оказался технически сложным, ремонт затягивался, сроки сдачи переносились.

Кузнечане неоднократно жаловались на закрытый для движения мост в группе города в соцсети «ВКонтакте», а также в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. В администрации города отреагировали на обращения, пояснив, что с подрядчиком ведется претензионная работа.

В конце августа людям пообещали, что работы завершатся в течение месяца.