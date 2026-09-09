Объяснена опасность лазерных указок для кошек

Игрушки с мелкими деталями, перьями, поролоновым наполнителем, а также лазерная указка опасны для кошек, рассказала ветеринарный врач Наталья Колесникова.

По ее словам, лазерные указки могут негативно повлиять на психику животного.

«Любая охота должна заканчиваться победой. Если кошка постоянно гоняется за красной точкой, но ни разу не может ее поймать, у нее возникает фрустрация - состояние хронического разочарования. Некоторые питомцы после таких игр становятся более раздражительными, начинают охотиться за бликами от часов, экранов или солнечными зайчиками. Не рекомендую использовать эту игрушку», - пояснила специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

Врач посоветовала вместо указки использовать какое-то лакомство, которое можно получить через усилие. Таким образом кошка завершит охотничий цикл.

Что касается игрушек с мелкими деталям, перьями, набитых поролоном, то животное может случайно отгрызть их и проглотить. Поэтому при таких играх требуется присмотр.

«Даже небольшие предметы способны вызвать закупорку желудка или кишечника. Если после игры кошка внезапно стала вялой, отказывается от еды, у нее появилась рвота или болезненность живота, необходимо как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику», - отметила Наталья Колесникова.

Она добавила, что наиболее опасны для кошек длинные, тонкие предметы: нитки, дождик, ленточки. Если животное проглотит их, может развиться чрезвычайно опасное состояние, при котором требуется срочная операция, иначе питомец погибнет.