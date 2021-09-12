В Пензе будущие бухгалтеры размялись на открытом воздухе

12.09.2021 | 17:10

В Пензе состоялся флешмоб, посвященный всероссийскому конкурсу «Лучший бухгалтер - 2021». В нем участвовали те, кто скоро станет профессиональным счетоводом, - студенты университета.

«В 2015 году наша студентка заняла первое место и стала победителем конкурса на всероссийском этапе, то есть она стала первой среди лучших бухгалтеров России. В этом году мы рассчитываем как минимум принять участие и как максимум тоже победить», - поделилась участница флешмоба Инна Питайкина.

Если конкурс «Лучший бухгалтер» проводится уже несколько лет, то флешмоб для поддержания здоровья сотрудников финансовой отрасли впервые.

«Бухгалтерская профессия непроста, но в то же время и сидячая. Соответственно люди со временем сталкиваются с некоторыми проблемами со здоровьем. И наша цель не допустить этого, мотивировать граждан к тому, чтобы они позаботились о своем здоровье. Спина, запястья, шея – это все подвержено, скажем так, профессиональной деформации», - рассказал исполнительный директор региональной организации «Мое здоровье» Максим Егоров.

Флешмоб проводится в рамках «Бухгалтерского марафона» - ежегодного мероприятия, которое должно завершиться 21 ноября подведением итогов конкурса профессионального мастерства.