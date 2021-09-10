«ТНС энерго Пенза» публикует адреса отключений ресурса за долги

10.09.2021 | 15:00

На сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области - компании «ТНС энерго Пенза», в рубрике «Информация», размещен новый раздел для информирования клиентов «Ограничение электроснабжения».

Раздел разработан для дополнительного уведомления потребителей, имеющих задолженность, о предстоящем ограничении подачи электроэнергии.

Каждую пятницу на сайте будет публиковаться список адресов, по которым запланировано ограничение энергоснабжения на предстоящей неделе. При обнаружении своего адреса в списке следует проверить состояние лицевого счета и погасить задолженность.

Оплата счетов за электроэнергию без комиссии доступна:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

Компания «ТНС энерго Пенза» предоставляет клиентам, имеющим задолженность, дополнительную возможность избежать отключения электроэнергии и лишних затрат. В случае ограничения подачи ресурса расходы на ограничение и возобновление энергоснабжения оплачивает должник.