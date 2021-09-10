Общество

Коронавирус в области: новые жертвы и суточная статистика

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В пятницу, 10 сентября, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 65 833. За сутки зарегистрировали 231 новый случай.

По данным регионального оперативного штаба, новые пациенты прибавились в Пензе (138), Пензенском (16), Башмаковском (13), Каменском (12), Бессоновском (8), Шемышейском (3), Белинском, Лунинском (по 2), Сосновоборском (1) районах. В ЗАТО Заречный выявили 6 инфицированных.

За минувшие сутки медики выписали 221 пациента. С начала эпидемии инфекцию побороли 54 904 человека.

Зарегистрировано 14 новых смертей. Общее число скончавшихся от коронавирусной пневмонии жителей области достигло 2 317.

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Гость||

Только 3% кольнутых дебилов следят за этими новостями. Ну и маскобараны.

Гость||

Гость писал(a):

Только 3% кольнутых дебилов следят за этими новостями. Ну и маскобараны.
То есть ты один из них? Опять отслеживаешь.

Гость||

Уже несколько раз наблюдаем в Пензе клоунаду,когда высокопоставленные чиновники пиарятся с ветеранами,оказывая им помощь в пост ковидной реабилитацией. Россия по Конституции - социальное государство и эта пост ковидная реабилитация утверждена правительством и президентом РФ В.В.Путиным.

О такой помощи всегда обсуждение новости закрыто.

Вам самим не стыдно?

Гость||

Гость писал(a):

Только 3% кольнутых дебилов следят за этими новостями. Ну и маскобараны
Судя по твоему комменту здесь, ты или кольнутый дебил или маскобаран.

Гость||

Гость писал(a):

То есть ты один из них? Опять отслеживаешь.
И ты тоже бро)))

Гость||

Гость писал(a):

Судя по твоему комменту здесь, ты или кольнутый дебил или маскобаран.
Привет

Гость||

Гость писал(a):

Только 3% кольнутых дебилов следят за этими новостями. Ну и маскобараны.
Если ты сам не следишь за этими новостями, то что по-твоему ты здесь делаешь?

Гость||

В кузнецке не болеют?

Имя: Гость
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