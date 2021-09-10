Коронавирус в области: новые жертвы и суточная статистика

В пятницу, 10 сентября, в Пензенской области число заразившихся коронавирусной инфекцией составило 65 833. За сутки зарегистрировали 231 новый случай.
По данным регионального оперативного штаба, новые пациенты прибавились в Пензе (138), Пензенском (16), Башмаковском (13), Каменском (12), Бессоновском (8), Шемышейском (3), Белинском, Лунинском (по 2), Сосновоборском (1) районах. В ЗАТО Заречный выявили 6 инфицированных.
За минувшие сутки медики выписали 221 пациента. С начала эпидемии инфекцию побороли 54 904 человека.
Зарегистрировано 14 новых смертей. Общее число скончавшихся от коронавирусной пневмонии жителей области достигло 2 317.
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