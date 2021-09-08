Общество

В Кузнецке отремонтируют еще два участка дорог

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В Кузнецке по многочисленным обращениям горожан дополнительно отремонтируют еще два участка дорог. Это отрезок на улице Осипенко от Маяковского до Полевой и перекресток улиц Победы и Леваневского. Средства на ремонт сэкономлены на торгах.

На первом объекте уже произведена фрезеровка верхнего слоя дорожного плотна, в ближайшее время начнется укладка асфальта. Стоимость работ составляет 3,848 млн рублей. Срок окончания работ - 5 октября.

На ремонт перекрестка до 13 сентября ведется прием заявок на конкурс по отбору подрядчика.

Ремонт дорог осуществляется на условиях софинансирования - за счет субсидий дорожного фонда Пензенской области и бюджета Кузнецка. Всего на эти цели предусмотрено 53 миллиона 333 тысячи рублей.

Из ранее запланированных к ремонту участков выполнены работы на улице Молодой Гвардии между улицами Республики и Чкалова, на улице Победы от моста до Октябрьской, на Маяковского, на Комсомольской от Кирова до Калинина. Начался ремонт улицы Свердлова от Железнодорожной до Кирова, он должен завершиться до 1 октября.

«В работе остаются два участка - путепровод на Стекловской и улица Белинская от Московской до Комсомольской», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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