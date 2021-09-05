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Общество

В Пензе обновили схему движения автобусов и маршруток

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Жителям Маяка, Пензы-III, ГПЗ теперь нужно будет сопоставлять свои интересы с изменением маршрутов. Обновилась схема движения нескольких автобусов малого класса. № 9к направится дальше, чем привыкли пассажиры.

«Мы не будем заезжать на конечную, ГПЗ-24, а будем проезжать на «Ривьеру»», - объяснил водитель маршрутки.

На Фабричной и Злобина пензенцы теперь будут видеть маршрутки № 88т и 80, чему сильно обрадовались. Появляется больше возможностей для передвижения по городу на общественном транспорте.

«К нам на Маяк ходит автобус № 82с и маршрутка № 20. 82-й мы ждем подолгу», - отметила пензячка.

Перемены связаны с обеспечением транспортного обслуживания жителей Пензы-III и разросшегося комплекса «Сурская Ривьера». Пассажиры давно просили расширить сеть маршрутов.

О переменах управление транспорта и связи города проинформировало на своей странице в Instagram. В сообщении также говорится о грядущих новшествах после открытия Бакунинского моста. На него вернется автобус большого класса 82с и маршрутные такси № 9м, 20, 24, 59, 73, 93, 99.

Дата указана ориентировочная - 9 сентября.

Схема движения автобусов малой вместимости № 9к, 88т, 80 изменится с 6 сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

пензенцы очень обрадовались маршрутному такси, стоимостью 32 р. за проезд. терпилы..

Гость||

каждому входящему в салон - харкотина в лицо, в знак уважения жирующему пиривозчику

Имя: Гость
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