Общество

В пензенской школе создали экспериментальный класс

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Первые дни учебного года, как правило, самые сложные. Детям нужно адаптироваться.

«Мы стараемся, со своей стороны, ограничивать им объем домашних заданий, довольно много успеваем на уроке. В целом учебный процесс идет абсолютно положительно», - констатировала учитель русского языка и литературы школы № 30 г. Пензы Ольга Каменева.

Анастасия Пчелинцева ждала начала учебного года и переживала, пустят ли в школу, или снова придется получать знания онлайн.

«Я очень рада, что кончилось дистанционное обучение, потому что я не могла ни с кем пообщаться», - пояснила ученица.

У учащихся 6 «Р» есть отличный повод узнать друг друга получше. С этого учебного года они будут одноклассниками: лучших детей параллели собрали воедино.

Анастасию Ульянову новые товарищи приятно удивили.

«Со всем классом я быстро подружилась. Вообще в шоке, потому что на переменах тишина! Кто-то сидит, кто-то тихо разговаривает - так приятно!» - отметила школьница.

6 «Р» создан в порядке эксперимента. На «умный класс» возлагают большие надежды.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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