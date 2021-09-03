Жители Пензы могут списать пени за неоплаченные теплоресурсы

Пензенский филиал АО «Энергосбыт Плюс» объявляет о старте акции «Осенний марафон».
Стать ее участником просто - достаточно с 1 сентября по 30 ноября полностью погасить долги перед ресурсоснабжающей компанией и получить списание пени.
Данная акция для клиентов энергокомпании в Пензе проводится впервые. Она поможет жителям областного центра, накопившим задолженность по плате за тепло и горячую воду, урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и войти в отопительный сезон без долгов.
Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «Энергосбыт Плюс» по телефону 8 (8412) 32-90-21 и на официальном сайте https://penza.esplus.ru.
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