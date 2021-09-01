Коронавирус в Пензенской области: итоги августа

01.09.2021 | 09:44

В августе оперативный штаб Пензенской области сообщил о 7 092 новых случаях коронавирусной инфекции (на 1-е число - 56 438, на 31-е - 63 530). Это самый высокий показатель за лето: в июле зафиксировали 6 286 заразившихся, в июне - 2 503.

Именно в августе зарегистрировали рекордное суточное количество новых пациентов с COVID-19. 9-го числа - 241, 14-го - 242.

В среднем ежедневно выявляли по 230 инфицированных.

За последний месяц лета региональный оперштаб зарегистрировал 534 смерти от коронавирусной пневмонии, это на 26 меньше, чем в июле, когда сообщалось о 560 жертвах инфекции. В июне вирус унес жизни 244 жителей региона.

В августе ежедневно фиксировали в среднем 19 погибших от коронавируса.

Увеличилось число выписанных из больниц. За месяц инфекцию побороли 5 837 человек, что на 4 987 больше, чем в июле (850), и на 4 927 - чем в июне (910).

На утро 1 сентября в регионе 63 530 случаев коронавируса, 52 253 выздоровевших и 2 178 погибших от коронавируса.