Общество

Коронавирус в Пензенской области: итоги августа

Печать

В августе оперативный штаб Пензенской области сообщил о 7 092 новых случаях коронавирусной инфекции (на 1-е число - 56 438, на 31-е - 63 530). Это самый высокий показатель за лето: в июле зафиксировали 6 286 заразившихся, в июне - 2 503.

Именно в августе зарегистрировали рекордное суточное количество новых пациентов с COVID-19. 9-го числа - 241, 14-го - 242.

В среднем ежедневно выявляли по 230 инфицированных.

За последний месяц лета региональный оперштаб зарегистрировал 534 смерти от коронавирусной пневмонии, это на 26 меньше, чем в июле, когда сообщалось о 560 жертвах инфекции. В июне вирус унес жизни 244 жителей региона.

В августе ежедневно фиксировали в среднем 19 погибших от коронавируса.

Увеличилось число выписанных из больниц. За месяц инфекцию побороли 5 837 человек, что на 4 987 больше, чем в июле (850), и на 4 927 - чем в июне (910).

На утро 1 сентября в регионе 63 530 случаев коронавируса, 52 253 выздоровевших и 2 178 погибших от коронавируса.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В августе ежедневно фиксировали в среднем 19 погибших от коронавируса.
На совести мракобесов.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте
Гость писал(a):
крематорий
Гость писал(a):
за счёт бюджета
Плюсую!

Гость||

Гость писал(a):

Постройте небольшой крематорий
Может тебя и на ручки взять?

Гость||

Гость писал(a):

Постройте небольшой крематорий

Может тебя и на ручки взять?

Нужен задел,а производство всегда можно расширить.

Гость||

Мракобесы идут и ширяются всем, что предложат, а потом скулят, потому как не могут признать, что остались в дураках. С пеной у рта(от вакцины)) ) доказывать пытаются, что "чудо" - вакцина "лечит.

Гость||

Медикам за каждого привитого по 200р, постановление вчера подписано. Сейчас каждая техничка в больнице будет как профессор вещать о пользе вакцины. Привитые бараны активизируются

Гость||

интересно если ширнутым сказать что они через 2 года сдохнут от вакцин что они будут делать ?

Гость||

Подпишутся и будут уповать на чудо! Ии.. Авось, маски спасут.. По 2-3 пялить начнут

Гость||

Гость писал(a):

Мракобесы идут и ширяются всем, что предложат, а потом скулят, потому как не могут признать, что остались в дураках. С пеной у рта(от вакцины)) ) доказывать пытаются, что "чудо" - вакцина "лечит.
Гость писал(a):
интересно если ширнутым сказать что они через 2 года сдохнут от вакцин что они будут делать ?

Новых сообщений: 1, нажмите чтобы показать

Гость писал(a):
Подпишутся и будут уповать на чудо! Ии.. Авось, маски спасут.. По 2-3 пялить начнут
Пердёж мракобесов.

Гость||

Там ещё же от гриппа ширяться будут.. Нетленные тела окажутся, опять же - "чудо".

Гость||

Пьянь пришла опять...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте