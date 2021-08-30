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Общество

В Пензенской области предлагают узаконить границы участков по факту

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Об ошибках, которые выявляются при определении границ земельных участков, шла речь на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 30 августа.

Врио губернатора Олег Мельниченко рассказал, что во время его визита в Бессоновку к нему обратилась целая группа граждан.

«Их земельные участки под домами и огородами через спутник пробили - границы не совпадают с теми, которые были. В результате граждан начинают штрафовать. Это явление носит массовый характер», - объяснил он суть проблемы.

Руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова пояснила, что до недавнего времени границы участков определялись с помощью подручных средств, например рулетки, поэтому возможны ошибки. При этом исправлять их должны сами владельцы земли.

«Мы своими руками формируем социальное недовольство. Давайте узаконим границы по факту. Ко мне в Бессоновке подходили целыми улицами, причем люди с низкими доходами, которые не могут по пять тысяч заплатить только потому, что мы себе такую забаву придумали. Давайте дадим возможность узаконить по факту и на 1 января 2022 года закроем тему», - призвал он.

Оксана Романова пообещала разработать и внести предложения, которые могут быть приняты на законодательном уровне. В свою очередь врио губернатора потребовал представить их в ближайшее время.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ну ща дело, на особо охраняемых территориях - памятниках природы, попрет!

Гость||

Депутаты в Москве и министры, слишком заняты чтобы вникать в такие проблемы.

Тем более штрафы - идут бюджет, из бюджета в их зарплаты.

Круговорот.

Проблемы народа, не есть проблемы тех, кто принимает законы.

Круговорот.

Гость||

Не ужели что то для простого народа эта власть сделает?

Гость||

Гость писал(a):

Депутаты в Москве и министры, слишком заняты чтобы вникать в такие проблемы.
Об этом, давно и где только не пишут.

"межевание неустроенность непаскаль дзен". об этом уже больше года пишут.

Гость||

Гость писал(a):

Не ужели что то для простого народа эта
Какой то прости господи, дурачок пишет опять

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова пояснила, что до недавнего времени границы участков определялись с помощью подручных средств, например рулетки, поэтому возможны ошибки.
Простите, а разве рулетка является подручным средством а не аттестованным средством измерения? И какие такие ошибки вдруг возможны? Оксана я волнуюсь дайте ответ.

Гость||

Гость писал(a):

Простите, а разве рулетка является подручным средством а не аттестованным средством измерения? И какие такие ошибки вдруг возможны? Оксана я волнуюсь дайте ответ.
Какая рулетка.

Уже давно, при межевании используют геолокацию со спутника. Там точность увеличивается почти до сантиметра.

В итоге, огромное кол-во людей у которых границы подтверждены - официально, при новом межевании имеют или лишние метры или метров не хватает.

и суды подтверждают новые результаты межевания. Таковы у нас законы.

Гость||

Рулетка с кривыми руками даёт погрешность...

Гость||

Гость писал(a):

Какая рулетка.

Уже давно, при межевании используют геолокацию со спутника. Там точность увеличивается почти до сантиметра.

Где вы эту чушь вычитали?

Гость писал(a):

точность увеличивается почти до сантиметра.
Угу, а у рулетки погрешность 5 миллиметров максимум. Хороший прогресс в точности...

Гость||

Гость писал(a):

и суды подтверждают новые результаты межевания. Таковы у нас законы.
И шо, все отклонения только в одну сторону, в плюс? Так в метрологии не бывает. Ох кто-то врёёёт.

Гость||

Гость писал(a):

Тем более штрафы
А чинуши и рады.

Гость||

Видимость работы перед голосованием! Тьфу!

Гость||

Да это замутили спецом, чтоб чинки под шумок хапнули земельки себе в престижных местах, без проверок, наприрезают себе лишнего, хапуги.

Гость||

Романова - бездарь, разжиревшая от бестолкой сидячей работы. Сейчас уже, небось, наяривает, звонит в Москву, спрашивает, "а чЁ делать то? На меня, мол губернатор наехал. А я чЁ могу?". Только могут Савину участочки бесплатно прирезать. На это мозгов и у Романовой и у Бубнова хватило.

Гость||

Первый закон №28- 2000 года, проводилась инвентаризация, участки ставились на кадастровый учет, определялись границы, в городской черте точно делалось, все имеется в архиве Росреестра

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Имя: Гость
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