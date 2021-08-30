В Пензенской области предлагают узаконить границы участков по факту

30.08.2021 | 10:08

Об ошибках, которые выявляются при определении границ земельных участков, шла речь на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 30 августа.

Врио губернатора Олег Мельниченко рассказал, что во время его визита в Бессоновку к нему обратилась целая группа граждан.

«Их земельные участки под домами и огородами через спутник пробили - границы не совпадают с теми, которые были. В результате граждан начинают штрафовать. Это явление носит массовый характер», - объяснил он суть проблемы.

Руководитель регионального управления Росреестра Оксана Романова пояснила, что до недавнего времени границы участков определялись с помощью подручных средств, например рулетки, поэтому возможны ошибки. При этом исправлять их должны сами владельцы земли.

«Мы своими руками формируем социальное недовольство. Давайте узаконим границы по факту. Ко мне в Бессоновке подходили целыми улицами, причем люди с низкими доходами, которые не могут по пять тысяч заплатить только потому, что мы себе такую забаву придумали. Давайте дадим возможность узаконить по факту и на 1 января 2022 года закроем тему», - призвал он.

Оксана Романова пообещала разработать и внести предложения, которые могут быть приняты на законодательном уровне. В свою очередь врио губернатора потребовал представить их в ближайшее время.