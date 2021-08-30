Общество

Пензенские учителя оценили новый школьный дневник

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Уже 1 сентября учащимся 2-5-х классов раздадут дневники. Около 500 экземпляров получила библиотека средней общеобразовательной школы № 78. Регион продолжает реализацию проекта «Дневник школьника Пензенской области».

«В этом году дневник посвящен Году науки и технологии. Очень актуально, развиваются цифровые технологии, поэтому ежедневно, когда ребенок будет открывать дневник, он будет получать дополнительную информацию», - сообщил директор МБОУ СОШ № 78 г. Пензы Юрий Каленов.

На страницах очень содержательные информационные вставки про родной край и его жителей. На форзаце - «звездная карта» с портретами пензенских научных деятелей. От красочности и информативности дневника учителя в восторге.

«Нам они очень понравились. Дети любят красочные картинки. Там есть разные проекты, детям будет интересно», - отметила учитель начальных классов МБОУ СОШ № 78 г. Пензы Татьяна Гадетская.

Скоро в школу поступит и «культурный дневник». В нем ученики смогут записывать свои впечатления от внеклассных мероприятий и экскурсий.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

В нем ученики смогут записывать свои впечатления от внеклассных мероприятий и экскурсий.

Например поход в цирк

Гость||

Цирк!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На форзаце - «звездная карта» с портретами пензенских научных деятелей.
Дмитрия Мотовилова не забыли?

Гость||

Школьный дневник всегда был средством самовыражения и мог многое рассказать о школьнике. Теперь самовыражение школьников подавляют. Все должны ходить в одинаковой форме пошитой в одном ателье с одинаковыми дневниками и одну песню.

Гость||

А куда портреты с Иваном девать?у нас много скопилось

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

На форзаце - «звездная карта» с

> портретами пензенских научных деятелей.

Дмитрия Мотовилова не

> забыли?

На первой строке Дима с коротким списком достижений и длинным списком полных провалов.

Гость||

Учительницы на фото, за 20 тыс ходят. Родители им должны в ноги кланятся и шапку снимать за то, что вообще пришли к вашим детям. В городе будет, куда сбежать, уже есть.

Имя: Гость
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