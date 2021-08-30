Пензенские учителя оценили новый школьный дневник

Уже 1 сентября учащимся 2-5-х классов раздадут дневники. Около 500 экземпляров получила библиотека средней общеобразовательной школы № 78. Регион продолжает реализацию проекта «Дневник школьника Пензенской области».
«В этом году дневник посвящен Году науки и технологии. Очень актуально, развиваются цифровые технологии, поэтому ежедневно, когда ребенок будет открывать дневник, он будет получать дополнительную информацию», - сообщил директор МБОУ СОШ № 78 г. Пензы Юрий Каленов.
На страницах очень содержательные информационные вставки про родной край и его жителей. На форзаце - «звездная карта» с портретами пензенских научных деятелей. От красочности и информативности дневника учителя в восторге.
«Нам они очень понравились. Дети любят красочные картинки. Там есть разные проекты, детям будет интересно», - отметила учитель начальных классов МБОУ СОШ № 78 г. Пензы Татьяна Гадетская.
Скоро в школу поступит и «культурный дневник». В нем ученики смогут записывать свои впечатления от внеклассных мероприятий и экскурсий.
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В нем ученики смогут записывать свои впечатления от внеклассных мероприятий и экскурсий.
Например поход в цирк