Общество

Пензенские православные отметили Успение Приснодевы Марии

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Обычно святая реликвия скрыта от взглядов прихожан и находится в алтаре. И только раз в году плащаницу с вышитым золотыми нитями изображением почившей Матери Господа выносят на всеобщее обозрение - в день великого праздника Успения Приснодевы Марии.

«Пресвятая Владычица Богородица является для нас очень важной фигурой в деле нашего спасения, поскольку именно она была удостоена быть Матерью Бога-Человека», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Успение - престольное торжество кафедрального собора на Западной Поляне. Поэтому в день праздника здесь всегда много верующих.

«Пресвятая Богородица - это покровительница нашей семьи, потому что день рождения у меня 22 июля - после праздника, две дочки у меня родились: одна - на Рождество Богородицы, вторая - на «Живоносный источник». И мы ей благодарны, она нас покрывает своим покровом, всегда ей молимся, и ни разу не было, чтобы она нас оставила», - сообщила прихожанка Успенского храма Мария Тусаева.

Божественная литургия в честь праздника Успения завершилась традиционным крестным ходом вокруг храма. Считается, что тот, кто принимает участие в подобной процессии, демонстрирует таким образом единую народную веру в Бога.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - сообщила прихожанка Успенского храма Мария Тусаева.
Сообщила без маски с младенцем на руках ставя его здоровье под угрозу в месте массового скопления безмасочников. Куда смотрит полиция?

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