В Пензе после проверки закрыли частный дом для престарелых

27.08.2021 | 18:33

Это только в советском кино постояльцы дома престарелых разъезжают на самодельных машинах, за ними приглядывают медицинские работники, пенсионерам готовят еду в соответствии с действующими нормами. В реальной жизни все бывает по-другому. Индивидуальный предприниматель из Пензы открыл социальное учреждение. В частном доме он разместил пожилых людей. Не бесплатно, конечно. Кормил их, ухаживал, как мог. Но представителям надзорного органа после проведенной проверки его работа не понравилась.

«Было выявлено, что указанная деятельность не соответствовала требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Граждане должны были содержаться в соответствующих условиях, которые бы им позволили свободно жить. Кроме того, за состоянием здоровья граждан также должны были осуществлять контроль лица, которые имеют медицинское образование. Указанные условия индивидуальным предпринимателем не были созданы», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Прокуратурой района в адрес предпринимателя было внесено представление об устранении нарушений законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении.

«Граждане фактически находились как у себя дома. Уполномоченных должностных лиц, которые могли своевременно оказать им медицинскую помощь в случае необходимости, не было. По результатам рассмотрения постановления прокурора Ленинским районным судом города Пензы было вынесено постановление о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя», - отметила Ольга Бойко.

Бизнесмен добровольно устранил выявленные нарушения, свою деятельность он прекратил. Пожилые люди разъехались по домам.