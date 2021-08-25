Банк «Кузнецкий» внедрил систему PayControl для бизнеса

25.08.2021 | 12:41

Банк «Кузнецкий» уделяет особое внимание обеспечению качества и надежности своих дистанционных сервисов. Для повышения безопасности цифровых каналов обслуживания банк выбрал систему подписи электронных документов PayControl. Ее разработала российская компания SafeTech, резидент IT-кластера Фонда «Сколково».

Технология PayControl позволяет корпоративным клиентам банка «Кузнецкий» подписывать электронные документы в любом из браузеров операционной системы (Windows, MacOS, Linux) и мобильных приложениях системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на платформах iOS и Android.

PayControl позволяет отказаться от подтверждения операций с помощью разовых sms-паролей и push-уведомлений, что значительно упрощает процесс подписания платежных документов при сохранении высокого уровня безопасности финансовых транзакций.

«Мобильная электронная подпись уже становится стандартным инструментом обеспечения безопасности дистанционного банковского обслуживания. Внедрение платформы PayControl позволило нашим клиентам оперативно и безопасно совершать платежи в системе ДБО», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.