Жителям Пензенской области пообещали неделю жары

20.06.2021 | 10:08

В понедельник, 21 июня, в Пензенской области местами температура воздуха поднимется до +33 градусов. Прогноз размещен на сайте регионального гидрометцентра.

Синоптики пообещали слабый переменный ветер, осадков не ожидается.

С 21 по 27 июня в области ожидается жара. Температура воздуха днем может достигнуть отметки в 32-33 градуса тепла. 24, 25, 26 и 27-го числа прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дождей специалисты не обещают.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о профилактике перегревания в жаркую погоду. Так, жителям Сурского края порекомендовали носить легкую одежду из натуральной светлой ткани, проветривать помещения, пользоваться вентиляторами и кондиционерами.

Также пензенцам посоветовали пить больше жидкости, избегая употребления газированных напитков, и есть легкую, нежирную пищу.

«Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает», - добавили в ведомстве.