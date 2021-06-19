В каменской детской школе искусств провели 41-й выпуск учеников

45 лет назад художественная школа Каменского района распахнула двери перед первыми воспитанниками. За несколько десятилетий здесь получили навыки сотни молодых талантов, впоследствии признанных мастерами живописи.
В июне этого года молодежь в 41-й раз получила свидетельства об окончании учреждения дополнительного образования, именуемого сейчас детской школой искусств.
«Веселые, креативные - с ними было очень интересно. Активно участвовали и в школьных конкурсах, и во всероссийсикх, международных. Хорошо поработали!» - оценила результаты преподаватель школы Гюльнара Еникеева.
Выпускниками художественного отделения детской школы искусств Каменского района стали 19 юношей и девушек. Многие из них продолжат обучение по выбранному направлению.
«Со всеми подружился, с друзьями много общался, они меня на многое вдохновляли. И эта работа появилась, можно сказать, тоже благодаря им», - рассказал выпускник школы Павел Ананьев.
К торжественной церемонии вручения аттестатов в школе искусств приурочили выставку дипломных работ.
«Основа основ - рисунок и построение, после чего мы обучаем живописи (акварель, гуашь). Станковая композиция - когда по определенному произведению нужно придумать свою картину», - уточнила преподаватель школы Елена Колесникова.
Чтобы получить сертификат о дополнительном образовании, ребята учились четыре года.
кому интересно это смотреть,что такого случилось в каменской школе? чем она особенная...