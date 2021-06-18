В Пензе прошел гала-концерт фестиваля патриотической песни

18.06.2021 | 20:30

В Пензе на сценической площадке центрального парка имени В. Г. Белинского прошел гала-концерт фестиваля-конкурса патриотической песни «Катюша». О героях, боевых подвигах и просто родной стране спели артисты из разных уголков Пензенской области.

«Во всех муниципальных образованиях Пензенской области были районные смотры, и их победители заявлены на областной этап», - сообщила художественный руководитель областного Дома народного творчества Гульфия Баткаева.

За 16-летнюю историю фестиваля прозвучало немало песен - как известных со времен Великой Отечественной, так и современных, о России.

В этом году в финал прошли 23 номера. Один из них - в исполнении Александра Яковлева и Андрея Кашкина. Ребята часто выступают в Иссинском районе.

Все участники областного этапа фестиваля получили от организаторов грамоты и памятные подарки.