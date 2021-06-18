Общество

В Пензе прошел гала-концерт фестиваля патриотической песни

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В Пензе на сценической площадке центрального парка имени В. Г. Белинского прошел гала-концерт фестиваля-конкурса патриотической песни «Катюша». О героях, боевых подвигах и просто родной стране спели артисты из разных уголков Пензенской области.

«Во всех муниципальных образованиях Пензенской области были районные смотры, и их победители заявлены на областной этап», - сообщила художественный руководитель областного Дома народного творчества Гульфия Баткаева.

За 16-летнюю историю фестиваля прозвучало немало песен - как известных со времен Великой Отечественной, так и современных, о России.

В этом году в финал прошли 23 номера. Один из них - в исполнении Александра Яковлева и Андрея Кашкина. Ребята часто выступают в Иссинском районе.

Все участники областного этапа фестиваля получили от организаторов грамоты и памятные подарки.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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