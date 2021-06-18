Пензенцам рассказали о честном субсидировании на рынке новостроек

18.06.2021 | 13:37

Крупнейший пензенский застройщик - ГК «Территория жизни» предоставляет возможность приобрести квартиру с готовой отделкой в ипотеку со ставкой от 0,95%* на весь срок кредитования, причем без дополнительных платежей.

Средний размер ставки при оформлении квартир в ипотеку по данной программе составляет 1,85% и зависит от конкретных условий кредитного предложения банка. Такие рекордно низкие ставки действуют в соответствии с программой субсидирования от застройщика ПАО «Сбербанк России» и ГК «Территория жизни» до 1 июля.

Сейчас по выгодным ценам активно продаются квартиры с готовой отделкой в комплектации SMART PRO в строениях № 11, 12 и 19 жилого комплекса комфорт-класса «Лугометрия». В них уже установлены межкомнатные двери, натяжные потолки и уложен ламинат 33-го класса. В дополнение к отделке идут стиральная машина и кухонный модуль. Покупателю останется только расставить мебель.

Продуманные планировки правильной геометрии можно посмотреть в шоуруме офиса продаж и на видеотуре.

Ориентировочный пример расчета таков: при стоимости квартиры 1,9 млн руб. и сроке кредита 12 лет ежемесячный платеж составит от 11 700 руб. в месяц, а ставка - 1,85% на весь срок кредитования*. Расчет приведен для однокомнатной квартиры площадью 32,4 кв. м.

ЖК «Лугометрия» - уникальный для Пензенского региона проект: это самодостаточный «город в городе» с комплексным освоением территории. В жилом комплексе в шаговой доступности будут размещены офисы современных IT-компаний и сферы обслуживания, торговые галереи, амбулатория и образовательные учреждения - школа на 1 550 мест и два детских сада по 420 мест каждый.

Согласно программе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» началось строительство развязки, которая соединит жилые комплексы «Арбековская застава» и «Лугометрия». Также запланировано строительство многоуровневых паркингов. С презентацией проекта можно ознакомиться на сайте ЖК «Лугометрия», а также посмотреть 3D-тур.

В «Лугометрии» создается все необходимое для комфорта и безопасности жителей: дворы без машин, спортивные площадки и зоны отдыха. «Жилая природа» в сочетании с культурными и социальными объектами - отличительная особенность нового жилого комплекса.

До 1 июля можно приобрести квартиру в ипотеку на выгодных условиях по минимальным ставкам. Подробную информацию и условия субсидирования ипотеки можно узнать в офисе продаж ЖК «Лугометрия», а также на сайте лугометрия.рф и по телефону +7 (8412) 203-000. При посещении офиса рекомендуется предварительная запись.

*Не является публичной офертой. C 15.04.2021 по 01.07.2021 включительно в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщиков ООО «СЗ «Смарт+», ООО «СЗ «Лугометрия 11», ООО «СЗ «Лугометрия 12» и ООО «СЗ «Лугометрия 19». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Полные условия - на сайтах: территорияжизни.рф, domclick.ru, sberbank.ru.