Общество

В Пензе обновили Галерею почета системы здравоохранения

Печать

12 лет Наталья Пронина работает врачом по паллиативной помощи. Госпиталь для ветеранов войн стал для нее вторым домом. В 2020-м, когда медики трудились в условиях красной зоны, практически жили в учреждении.

«Конечно, очень тяжелая работа была, напряженная. Прежде всего психологически было трудно, особенно вначале - резкая смена обстоятельств, резкая смена профиля. Инфекция новая, надо было приспосабливаться к диагностике, лечению», - рассказала Наталья Пронина.

Портреты 12 медицинских работников помещены в Галерею почета системы здравоохранения Пензенской области. Отмечены и коллективы трех больниц, которые первыми приняли удар COVID-19 на себя. Затем и все остальные встали в ряды бойцов в белых противоэпидемических костюмах.

«Этот год показал слаженность, организованность работы всей нашей большой команды, показал, насколько мы чутко, своевременно и оперативно реагируем на вызовы, с которыми столкнулись. Уважаемые коллеги! Я без преувеличения хочу сказать, что за текущий год вы и наши коллективы совершили настоящий подвиг», - отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

И по сей день идет борьба за жизнь пациентов - жителей региона.

В преддверии своего профессионального праздника медицинские работники принимают поздравления.

«Спасибо им большое за то, что в это трудное для страны и мира время не отступили, были всегда на передовой, с доблестью и самоотверженно выполняли свой долг», - выразил благодарность главный врач клинической больницы № 4 г. Пензы Андрей Водопьянов.

После торжественной церемонии открытия обновленной галереи почета, расположенной на территории областной станции скорой помощи, гостям показали несколько машин, которые могли бы в скором времени пополнить специализированный автопарк.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте