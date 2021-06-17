В Пензе обновили Галерею почета системы здравоохранения

17.06.2021 | 18:45

12 лет Наталья Пронина работает врачом по паллиативной помощи. Госпиталь для ветеранов войн стал для нее вторым домом. В 2020-м, когда медики трудились в условиях красной зоны, практически жили в учреждении.

«Конечно, очень тяжелая работа была, напряженная. Прежде всего психологически было трудно, особенно вначале - резкая смена обстоятельств, резкая смена профиля. Инфекция новая, надо было приспосабливаться к диагностике, лечению», - рассказала Наталья Пронина.

Портреты 12 медицинских работников помещены в Галерею почета системы здравоохранения Пензенской области. Отмечены и коллективы трех больниц, которые первыми приняли удар COVID-19 на себя. Затем и все остальные встали в ряды бойцов в белых противоэпидемических костюмах.

«Этот год показал слаженность, организованность работы всей нашей большой команды, показал, насколько мы чутко, своевременно и оперативно реагируем на вызовы, с которыми столкнулись. Уважаемые коллеги! Я без преувеличения хочу сказать, что за текущий год вы и наши коллективы совершили настоящий подвиг», - отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

И по сей день идет борьба за жизнь пациентов - жителей региона.

В преддверии своего профессионального праздника медицинские работники принимают поздравления.

«Спасибо им большое за то, что в это трудное для страны и мира время не отступили, были всегда на передовой, с доблестью и самоотверженно выполняли свой долг», - выразил благодарность главный врач клинической больницы № 4 г. Пензы Андрей Водопьянов.

После торжественной церемонии открытия обновленной галереи почета, расположенной на территории областной станции скорой помощи, гостям показали несколько машин, которые могли бы в скором времени пополнить специализированный автопарк.