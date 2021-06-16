Общество

В Кузнецке развернули дополнительные койки в ковидарии

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Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города, которое состоялось во вторник, 15 июня, не исключил повторного локдауна при всплеске заболеваемости коронавирусом.

В пример градоначальник привел Москву, где из-за стремительно растущего числа инфицированных до 20 июня объявлен режим нерабочих дней.

На 15-е число в Кузнецке зарегистрировали 861 случай опасной инфекции. За четыре дня выявили 8 заразившихся.

Из-за увеличения числа заболевших в красной зоне больницы развернули 10 дополнительных койко-мест. Теперь в ковидарии могут лечиться 40 пациентов.

«Изменена маршрутизация больных. То есть у нас будет находиться на лечении больные с близлежащих районов», - рассказал на совещании начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.

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Гость||

Вот и всё...

Гость||

опять что ли

Гость||

Что-то мутин мутит.Боится повторения 17 года

Гость||

Официальная статистика- из всех зарегистрированных заболевших смертность 2.4% - 127180 человек в России. Зарегистрированных заболевших от общего количества 3,56%, т.е умерших от ковида это 0,087% от населения страны. От болезней сердца и сосудов в 2019 году умерло 841200 человек это 0.576 от общего количества населения страны.Зачем администрация устраивает истерию, вместо того чтобы наладить здравоохранение?

Гость||

11.34.

Задолбал ты своими рассуждениями!

А твои родственники, случайно,не входят в эти официальные 127 тыс.(на самом деле гораздо больше,смотри статистику Росстата) умерших?

Не дай Бог!

Правильно Проценко (главврач Коммунарка) говорит,что без обязательной вакцинации,нам эту заразу не победить!

Не хочешь вакцинироваться-сиди дома,никуда не впускать и ниоткуда выпускать!

Почему из-за твоего невежества и мракобесия должны умирать другие люди?

Гость||

Господи!Когда закончится этот ковид?

Гость||

Гость писал(a):

Господи!Когда закончится этот ковид?
когда ты привьешься или заболеешь. а там как пойдет.

Гость||

Гость писал(a):

Задолбал ты своими рассуждениями!
Баранам тяжело учиться думать

Имя: Гость
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