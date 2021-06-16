В Кузнецке развернули дополнительные койки в ковидарии

16.06.2021 | 10:30

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города, которое состоялось во вторник, 15 июня, не исключил повторного локдауна при всплеске заболеваемости коронавирусом.

В пример градоначальник привел Москву, где из-за стремительно растущего числа инфицированных до 20 июня объявлен режим нерабочих дней.

На 15-е число в Кузнецке зарегистрировали 861 случай опасной инфекции. За четыре дня выявили 8 заразившихся.

Из-за увеличения числа заболевших в красной зоне больницы развернули 10 дополнительных койко-мест. Теперь в ковидарии могут лечиться 40 пациентов.

«Изменена маршрутизация больных. То есть у нас будет находиться на лечении больные с близлежащих районов», - рассказал на совещании начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Александр Климов.