Пензенские семьи не попали в лидеры рейтинга финансового благополучия

15.06.2021 | 12:16

Пензенская область оказалась на нижних строчках рейтинга благосостояния семей в российских регионах, который составили эксперты РИА Новости.

Специалисты изучили потенциально возможные остатки денег среднестатистической семьи с двумя детьми и с одним ребенком в 2020 году после минимальных трат, данные по которым обнародовал Росстат.

Самыми благополучными в финансовом плане стали родители в Ямало-Ненецком автономном округе, где сумма остатка у семьи с двумя детьми составила 105 428 руб., с одним ребенком - 119 414 руб., в Сахалинской области - 75 348 и 89 763 руб. соответственно, а также в Москве - 73 412 и 84 235 руб. соответственно.

Самыми бедными оказались жители Чеченской Республики, остаток после трат в семье с одним ребенком там составил 17 590 руб., с двумя - 5 845 руб., Ивановской области - 16 309 и 4 911 руб. соответственно, Кабардино-Балкарской Республики - 16 365 и 2 379 руб. соответственно.

Пензенская область заняла 52-е место из 85. Согласно данным экспертов, у семьи с одним ребенком остается 31 198 руб., с двумя - 19 861 руб.

В январе 2021 года в Сурском крае показатель годовой инфляции составил 6,6%. По данному показателю область опередила другие регионы ПФО и даже страны.

Как пояснили тогда в пресс-службе отделения по области Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ, на рост цен повлияли ослабление рубля, сокращение предложений отдельных видов продукции и увеличение стоимости издержек.