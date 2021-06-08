В Никольском районе нарушили права семьи с пятью детьми

08.06.2021 | 09:21

В прокуратуру Никольского района обратилась мать пятерых детей с просьбой защитить ее права.

В июле 2019 года семья женщины, проживавшая в доме площадью 40,8 кв. м, была включена в реестр претендентов на обеспечение жильем. Дом находился в собственности матери, но на тот момент под обременением в виде ипотеки.

В марте 2020-го администрация района отказала семье в выделении средств на покупку жилья, посчитав, что основания для социальной поддержки утрачены. Это произошло потому, что мать погасила ипотечный заем за счет средств материнского капитала и оформила в общую долевую собственность всех членов семьи по 1/6 каждому.

Орган местного самоуправления счел, что хозяйка жилья ухудшила жилищные условия, и снял семью с учета в качестве нуждающейся в получении выплаты.

Однако прокуратура пришла к выводу, что эти действия незаконны. Многодетная мать всего лишь выполнила требования закона об обязательном выделении долей детям после погашения ипотеки средствами маткапитала в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с жилья.

«Этот дом как до выделения долей, так и после остался во владении многодетной семьи. Обеспеченность жилой площадью не изменилась и составила менее 10 квадратных метров на одного человека. То есть выделение многодетной матерью долей в жилом помещении своим детям не ухудшило жилищные условия», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор принес представление главе администрации Никольского района. В итоге семью вновь включили в реестр претендентов на получение мер социальной поддержки.