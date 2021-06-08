Общество

В Кузнецке надеются разобраться с теми, кто загрязнил Труев

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В Кузнецке нашли предполагаемых виновников загрязнения реки Труев. Об этом стало известно во время оперативного совещания, которое прошло в мэрии города в понедельник, 7 июня.

Ранее местные жители рассказали, что с 29 мая в водоем стекает некое вещество, которое наносит вред экологии.

«Запах отвратительный, рыба, находящаяся в реке, вся всплыла. Прошу принять меры и найти виновников!» - обратился к представителям власти участник сообщества «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

На планерке глава администрации города Сергей Златогорский заявил, что после жалобы была проведена проверка.

«Откуда это идет, мы нашли. Другое дело, не наше право выдвигать обвинения, поэтому все, что мы нашли, с доказательными фото и видеоматериалами переданы в прокуратуру и министерство лесного хозяйства Пензенской области, поскольку речь идет об экологии», - пояснил мэр.

Он выразил надежду, что с нарушителями разберутся публично.

«Речь идет о предприятии, которое находится не в городе, но на границе с городом. Людей, которые раскопали этот факт, натолкнули нас на необходимость дойти в этом вопросе до истины, я хотел бы поблагодарить. Не великая речушка у нас, но постепенно надо подбираться к тому, чтобы делать ее чище», - подчеркнул Златогорский.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Откуда это идет, мы нашли.
"Где эта сволочь?!"

Из х.ф. «Особенности национальной охоты».

Гость||

Его надо к Ивану ПОЛНАЯ БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

Да-да,а тебя вместо него,ГЕНИЙ кулуарной борьбы в Кузнецке.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.06.2021 09:26|

Да-да,а тебя вместо него,ГЕНИЙ кулуарной борьбы в Кузнецке.

Хватит "ты"кать. Методы ХIХ века. Заведите в своей администрации бота. Он не хамит и юбку не носит.

Гость||

Ох какая обидчивая цаца,как помоями поливать других, так ничего,нормально, сиди, обтекай дальше.

Гость||

Это не единственное место загрязнение. В Сухановский овраг стекают неочищенные стоки от мойки самообслуживания и в западном микрорайоне такая же цветная химия льется в овраг. Удобно "устроились" рядом с оврагами и на очистку от химии не нужно тратиться. Виден этот выброс невооруженным взглядом, цвет стекаемой воды цвета химии на мойке

Имя: Гость
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