В Кузнецке надеются разобраться с теми, кто загрязнил Труев

08.06.2021 | 09:02

В Кузнецке нашли предполагаемых виновников загрязнения реки Труев. Об этом стало известно во время оперативного совещания, которое прошло в мэрии города в понедельник, 7 июня.

Ранее местные жители рассказали, что с 29 мая в водоем стекает некое вещество, которое наносит вред экологии.

«Запах отвратительный, рыба, находящаяся в реке, вся всплыла. Прошу принять меры и найти виновников!» - обратился к представителям власти участник сообщества «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

На планерке глава администрации города Сергей Златогорский заявил, что после жалобы была проведена проверка.

«Откуда это идет, мы нашли. Другое дело, не наше право выдвигать обвинения, поэтому все, что мы нашли, с доказательными фото и видеоматериалами переданы в прокуратуру и министерство лесного хозяйства Пензенской области, поскольку речь идет об экологии», - пояснил мэр.

Он выразил надежду, что с нарушителями разберутся публично.

«Речь идет о предприятии, которое находится не в городе, но на границе с городом. Людей, которые раскопали этот факт, натолкнули нас на необходимость дойти в этом вопросе до истины, я хотел бы поблагодарить. Не великая речушка у нас, но постепенно надо подбираться к тому, чтобы делать ее чище», - подчеркнул Златогорский.