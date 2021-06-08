75% населения Пензенской области прошло тестирование на коронавирус

08.06.2021 | 12:17

На вторник, 8 июня, в Пензенской области подтвердили 47 852 случая коронавирусной инфекции. За сутки в регионе прибавилось 73 пациента.

Инфицированных выявили в Пензе (31), Нижнеломовском (10), Башмаковском (6), Каменском, Мокшанском (по 4), Пачелмском, Сердобском (по 2) районах, в ЗАТО Заречный (5).

По одному пациенту за сутки прибавилось в Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Пензенском и Тамалинском районах.

Находится под наблюдением 4 938 человек, снято с наблюдения 135 220, сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала эпидемии на COVID-19 проверили 971 739 пациентов (всего 1 037 553 исследования). За минувшие сутки тесты сделали 2 466 человек.

Тестирование на опасную инфекцию охватило 75,2% населения региона.

Согласно данным областного минздрава на 7 июня, первый компонент вакцины от коронавируса получили 143 563 человека. Полную иммунизацию прошли 116 713 (69 261 из них - жители региона старше 60 лет), то есть почти 9% населения Сурского края.