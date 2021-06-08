Общество

75% населения Пензенской области прошло тестирование на коронавирус

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На вторник, 8 июня, в Пензенской области подтвердили 47 852 случая коронавирусной инфекции. За сутки в регионе прибавилось 73 пациента.

Инфицированных выявили в Пензе (31), Нижнеломовском (10), Башмаковском (6), Каменском, Мокшанском (по 4), Пачелмском, Сердобском (по 2) районах, в ЗАТО Заречный (5).

По одному пациенту за сутки прибавилось в Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Пензенском и Тамалинском районах.

Находится под наблюдением 4 938 человек, снято с наблюдения 135 220, сообщили в региональном оперативном штабе.

С начала эпидемии на COVID-19 проверили 971 739 пациентов (всего 1 037 553 исследования). За минувшие сутки тесты сделали 2 466 человек.

Тестирование на опасную инфекцию охватило 75,2% населения региона.

Согласно данным областного минздрава на 7 июня, первый компонент вакцины от коронавируса получили 143 563 человека. Полную иммунизацию прошли 116 713 (69 261 из них - жители региона старше 60 лет), то есть почти 9% населения Сурского края.

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Гость||

Кто кого хочет обмануть?

Гость||

такими темпами к осенним выборам 146% пройдут тестирование. Браво партии ЖиВ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тестирование на опасную инфекцию охватило 75,2% населения региона.
В чем ценность тестирования проведенного год назад? А неделю? Главное статистика и высокие показатели.

Гость||

И что ? Кому по десять раз, а кому не разу.Эти 75% не говорят ни о чём, вот если бы у нас как в Германии раз в неделю было доступно тестирование всем желающим, да ещё они с отрицательным тестом в парикмахерскую ходили, да школьников тестировали- вот этим можно похвастаться, по крайней мере такой смертности у них нет.

Гость||

Тестирование - это ключевое звено в профилактике распространения инфекции,выявление носителей.А у нас берут мазки, когда заболеешь или в больничку попадёшь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно данным областного минздрава на 7 июня... полную иммунизацию прошли 116 713,... то есть почти 9% населения Сурского края.
Они нас победили. Берегите друг друга. Теперь не знаю что нас спасет.

Гость||

А где постоянный коммент от ....... по строительству .. крематория?

Гость||

Гость писал(a):

Кто кого хочет обмануть?
Естественно вранье , цифры дутые , ведь всего переболело 6,35% от всех жителей области , а насчет тестирования всех медиков даже не связанных с Ковидом заставляют постоянно проходить тестирование.

Имя: Гость
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