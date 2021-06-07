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Общество

В Заре на владелицу добермана напали с газовым баллончиком

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В Пензе осудили 28-летнего мужчину, который напал на 44-летнюю владелицу собаки в микрорайоне Заря.

Вечером 19 июля прошлого года женщина с мужем выгуливала добермана на пустыре вблизи улицы Новоселов, как вдруг услышала крики, доносившиеся с четвертого этажа дома № 112.

Высунувшийся из окна пьяный горожанин начал нецензурно оскорблять хозяйку собаки и упрекать ее в том, что на животном нет намордника, хотя пес был в наморднике и на поводке.

Мужчина не успокоился, вышел из дома и, продолжая оскорблять пензячку, брызнул ей в лицо газом из баллончика.

На место вызвали полицию и скорую. За умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений мужчине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Пострадавшая посчитала, что напавший должен компенсировать моральный вред, и попросила суд взыскать с него 50 000 рублей в ее пользу.

«Проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей причинен химический ожог коньюктивы и роговицы обоих глаз второй степени. Вследствие ожога у нее стало снижаться зрение на оба глаза, она испытывала физическую боль, обращалась к врачам-специалистам, испытала шок от действий ответчика», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд изучил материалы дела и постановил назначить компенсацию в размере 45 000 рублей.

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Гость||

ЧТОТО НЕВЕРИТСЯ ЧТО СОБАКА БЫЛА ВНАМОРДНИКЕ И НА ПОВАДКЕ

Гость||

Гость писал(а):

> ЧТОТО НЕВЕРИТСЯ ЧТО СОБАКА БЫЛА ВНАМОРДНИКЕ И НА ПОВАДКЕ

Да уж. Что и говорить!

Гость||

Она была с мужем и доберманом, но получила газом в лицо. О времена, о нравы !!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вечером 19 июля прошлого года женщина с мужем выгуливала добермана на пустыре вблизи улицы Новоселов, как вдруг услышала крики, доносившиеся с четвертого этажа дома № 112.
Обычный вечер в гетто.

Гость||

Гость писал(a):

ЧТОТО НЕВЕРИТСЯ ЧТО СОБАКА БЫЛА ВНАМОРДНИКЕ И НА ПОВАДКЕ
А вы бы пошли с балончиком против добермана без привязи и намордника? Я думаю что нет...

Гость||

На такую собаку и намордник одевать не надо, был бы дрессированный доберман, он и в наморднике этого упыря уделал бы за нападение на хозяина. Ну и особый респект мужу данной дамы, это вообще шедевр.

Гость||

Она точно с мужем была???

Гнать такого мужа.

Гость||

обычно по логике,надо брызнуть в мужика.а здесь значит она рот открыла.....

Гость||

Вот это мужчины пошли.... на женщину с баллончиком.

Гость||

Пора людей сажать на поводок и строгий ошейник, а не собак.

Гость||

Владельцы собак, таких пород, должны сами носить намордник. И отвечать за этих собак как за оружие. Редкий случай чтобы в Пензе, собак выгуливали с намордниками. Нет намордника на собаке, надо на хозяев надевать. Человека сделали хуже собаки.

Гость||

Гость писал(a):

Вот это мужчины пошли.... на женщину с баллончиком.
Это нормально. Важна обоснованность применения перцового баллончика. Не имеет значения пол объекта агрессии в отношении которого применяется перцовый баллончик.

Имя: Гость
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