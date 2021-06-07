В Заре на владелицу добермана напали с газовым баллончиком

07.06.2021 | 11:53

В Пензе осудили 28-летнего мужчину, который напал на 44-летнюю владелицу собаки в микрорайоне Заря.

Вечером 19 июля прошлого года женщина с мужем выгуливала добермана на пустыре вблизи улицы Новоселов, как вдруг услышала крики, доносившиеся с четвертого этажа дома № 112.

Высунувшийся из окна пьяный горожанин начал нецензурно оскорблять хозяйку собаки и упрекать ее в том, что на животном нет намордника, хотя пес был в наморднике и на поводке.

Мужчина не успокоился, вышел из дома и, продолжая оскорблять пензячку, брызнул ей в лицо газом из баллончика.

На место вызвали полицию и скорую. За умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений мужчине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Пострадавшая посчитала, что напавший должен компенсировать моральный вред, и попросила суд взыскать с него 50 000 рублей в ее пользу.

«Проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшей причинен химический ожог коньюктивы и роговицы обоих глаз второй степени. Вследствие ожога у нее стало снижаться зрение на оба глаза, она испытывала физическую боль, обращалась к врачам-специалистам, испытала шок от действий ответчика», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд изучил материалы дела и постановил назначить компенсацию в размере 45 000 рублей.