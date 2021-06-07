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Общество

Мэрия Пензы: Работы по нанесению разметки выполнены на 34%

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Работы по нанесению разметки в Пензе выполнены на 34%. Такие цифры городская администрация озвучила после оперативного совещания в региональном правительстве, где обсуждались низкие темпы деятельности.

«В полном объеме обновлена маркировка на 26 объектах. Еще на 21 улице завершены мероприятия по нанесению разметки, разделяющей транспортные потоки встречных и попутных направлений», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что сейчас подрядчик работает на улицах Терновского, Центральной, Баумана, Чаадаева и Бауманском путепроводе.

Врио губернатора Олег Мельниченко раскритиковал темпы нанесения разметки, назвав их страшно затянутыми.

Глава администрации Андрей Лузгин объяснил, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал. На него подали в суд.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На него подали в суд.
Пора уж на Лузгина подавать в суд, раз добровольно работать не хочет!

Гость||

На проспекте Строителей, напротив ТЦ "Берлин", от новой разметки почти ничего не осталось.

Гость||

Зато в самом Берлине все не плохо.

Гость||

Не спешите, в декабре дорисуете. Можно прямо по снегу рисовать. И преподносить как нанотехнологии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава администрации Андрей Лузгин объяснил, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал.
penzainform.ru писал(a):
Глава администрации Андрей Лузгин объяснил, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал.
А как был найден этот подрядчик и кто с ним контракт заключал? Этого Лузгин не хочет рассказать.

Гость||

Вашей разметки на две недели хватает, акварельными красками что ли рисуете?

Имя: Гость
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