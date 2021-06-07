Мэрия Пензы: Работы по нанесению разметки выполнены на 34%

07.06.2021 | 11:07

Работы по нанесению разметки в Пензе выполнены на 34%. Такие цифры городская администрация озвучила после оперативного совещания в региональном правительстве, где обсуждались низкие темпы деятельности.

«В полном объеме обновлена маркировка на 26 объектах. Еще на 21 улице завершены мероприятия по нанесению разметки, разделяющей транспортные потоки встречных и попутных направлений», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что сейчас подрядчик работает на улицах Терновского, Центральной, Баумана, Чаадаева и Бауманском путепроводе.

Врио губернатора Олег Мельниченко раскритиковал темпы нанесения разметки, назвав их страшно затянутыми.

Глава администрации Андрей Лузгин объяснил, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал. На него подали в суд.