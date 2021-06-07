Мэр Пензы объяснил заминку с нанесением дорожной разметки

07.06.2021 | 09:33

Отсутствие разметки на дорогах Пензы вновь вызвало критику. Проблему обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 июня.

«Когда мы в городе наконец нанесем разметку? Пензенцы уже целый месяц задают этот вопрос. Я недоволен работой по разметке, затянули страшно», - констатировал врио губернатора Олег Мельниченко.

«До конца этой недели мы завершим разметку на всех магистралях, на дорогах второй и третьей категории - до конца месяца», - уточнил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Оказалось, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал. На него подали в суд.

«Дороги временно закрываем в краске, чтобы не ждать. С него будем взыскивать сумму тех расходов, которые мы понесли на краску. Но в целом получается: денег на термопластик не хватает, делаем в краске, из-за этого она к концу весны стирается полностью, и такое ощущение, что разметки нет в городе», - объяснил мэр.

На восстановление разметки дали еще две недели. За них должен быть сделан максимальный объем работы. После этого врио губернатора намерен проехать по городу и посмотреть, как все сделано.