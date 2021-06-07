Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|17:07
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Общество

Мэр Пензы объяснил заминку с нанесением дорожной разметки

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Отсутствие разметки на дорогах Пензы вновь вызвало критику. Проблему обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 7 июня.

«Когда мы в городе наконец нанесем разметку? Пензенцы уже целый месяц задают этот вопрос. Я недоволен работой по разметке, затянули страшно», - констатировал врио губернатора Олег Мельниченко.

«До конца этой недели мы завершим разметку на всех магистралях, на дорогах второй и третьей категории - до конца месяца», - уточнил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Оказалось, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал. На него подали в суд.

«Дороги временно закрываем в краске, чтобы не ждать. С него будем взыскивать сумму тех расходов, которые мы понесли на краску. Но в целом получается: денег на термопластик не хватает, делаем в краске, из-за этого она к концу весны стирается полностью, и такое ощущение, что разметки нет в городе», - объяснил мэр.

На восстановление разметки дали еще две недели. За них должен быть сделан максимальный объем работы. После этого врио губернатора намерен проехать по городу и посмотреть, как все сделано.

Источник — фото instagram.com/andreyluzgin
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Гость||

С разметкой - заминка, с реконструкцией дорог вообще задница. А хоть в чем то, нужном и полезном для города, для народа, есть успех? Ну хоть маааленький такой...

Гость||

Пенза "рулит", как об стенку горох

Гость||

Ахаха. Она уже стирается ваша разметка. К осени её не будет. Идиоты

Гость||

Мельниченко убери эту БЕЗДАРНОСТЬ

Гость||

Тупая буратина рулит городом

Гость||

Пусть на Проспекте Победы подгонит теплотехников. Сейчас самые короткие ночи, можно работать часов до 9-10, а они в 5 кончают. На все лето растянут, да и то если успеют. К выборам народ озвереет. Ио надо задуматься. Или ТАМ уже все решено?

Гость||

Работают как белые люди с 9 утра до 5дня и все ШАБАШ

Гость||

Суачает лузгин по Ивану, лафа была говорит, ну щенкам бордюра он помагает ещё

Гость||

Ухтинский переезд вообще забыли.

Гость||

Одни проблемы во всем. Делайте вывод, Господа!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оказалось, что один из иногородних подрядчиков отказывается от исполнения гарантийных обязательств по дорогам, на которых он работал. На него подали в суд.
Ответственность Лузгина и Агамагомедова , не справляетесь -пошли вон!

Гость||

на зиму вероятно надеятся

Имя: Гость
Комментарий:

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