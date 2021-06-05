Общество

В Пензе косят траву и убирают стихийные свалки

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В администрации Пензы подвели итоги санитарной пятницы, которая прошла 4 июня.

В Железнодорожном районе ликвидированы стихийные свалки на улицах Чапаева, Клары Цеткин, Ангарской, Измайлова, вблизи автодороги М5 «Урал» (у поворота на дачный массив). На полигон по утилизации вывезено более 36 кубометров бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Также вывезен собранный мусор с улиц Коннозаводской, Сердобской, Касаткина, Измайлова, Луначарского.

На улицах Злобина, Ерик, Восточной, Московской, Чаадаева окошено более 3 500 кв. м. сорной травы.

В Первомайском районе траву косили на улицах Центральной, Тамбовской, Куйбышева, Воронова. Убраны навалы мусора на Калинина, Пушанина, Сухумской. Покрашена подпорная стена на улице Воронова, 8. Кроме того, два санитарных патруля МУП «Пензадормост» убирали бытовой мусор на магистральных улицах района.

В Ленинском районе с помощью спецтехники очищен склон на пересечении улицы Мира и 2-го Объединенного проезда. Вывезены порубочные остатки от дома № 2 на Кураева, проведен покос травы у домов № 25 и 27 на Мира. Очищены от объявлений столбы на Свердлова, Калинина, Кирова, Володарского, Карла Маркса.

В Октябрьском районе свалки ликвидированы на улицах Ладожской, 19 и Бородина, 12, 18. Трава скошена у домов № 34, 46, 48 на улице Лядова.

Источник — фото penza-gorod.ru
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