«Термодом» благоустраивает сквер Героев-чернобыльцев в Пензе

04.06.2021 | 15:56

Сквер Героев-чернобыльцев в Пензе ждет реконструкция. Место памяти о подвиге земляков, ликвидировавших последствия страшной аварии на атомной электростанции в 1986 году, давно нуждалось в новом облике.

Благодаря поддержке строительного холдинга «Термодом» уже сейчас сквер выглядит по-новому. Расширены пешеходные дорожки, теперь выполненные из камня.

«Это наша поддержка, которую мы оказываем в форме благотворительности. Около 10 миллионов рублей в общей сложности будет потрачено на благоустройство сквера по проекту, подготовленному в администрации Пензы. Наверняка обновленный сквер станет любимым местом прогулок и для жителей жилого комплекса «8 Марта», который наш холдинг строит по соседству», - рассказал генеральный директор ООО «СК «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Строительство ЖК «8 Марта» активно продолжается. Готовится к вводу 1-й корпус жилого комплекса. Идут работы на фасаде здания, скоро начнется благоустройство территории.

«С вводом в строй каждого последующего корпуса будет значительно меняться облик этого района Пензы, и сам жилой комплекс в итоге станет эталонным», — отметил Ильяс Ибрагимов.

Застройщик ЖК «8 Марта» (1-й и 2-й этапы) – ООО «ПКФ «Термодом», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.