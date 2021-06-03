Общество

В Пензенской области увеличилась миграционная убыль населения

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Пензастат обнародовал данные о миграции в области за январь - март 2021 года. За этот период в Сурском крае насчитали 5 137 мигрантов, что на 1 493 меньше, чем за три первых месяца 2020-го.

Из других регионов в область приехал 1 671 человек (2 109 - в январе - марте 2020 года), из стран СНГ - 694 (было 737), из других государств - 59 (против 146), число поменявших место жительства внутри Сурского края составило 2 713 (3 638 - в прошлом году).

За первые три месяца 2021-го в другие регионы РФ уехали 2 416 человек. Ради проживания в странах СНГ Сурский край покинул 541 житель, в другие государства выбыло 150.

Всего специалисты насчитали 5 820 выбывших. Это на 973 меньше, чем за первых три месяца 2020-го (6 793).

Миграционная убыль за этот период составила 683 человека (163 - в 2020-м), отметили в Пензастате.

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Гость||

Не заметно что-то.

На Кулакова 1 сегодня такая толпа сидела!...

Им даже стульчики на улицу вынесли, чтоб удобно было.

Имя: Гость
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