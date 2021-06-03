Сроки расширения улицы в районе ухтинского переезда не определены

03.06.2021 | 10:31

Жители области в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко вновь подняли проблему бессоновской пробки в районе мясокомбината.

Они напомнили главе региона, что в конце мая чиновники обещали начать расширение дороги от поворота на остановку «Пензарыба» до развязки в районе «Петушка». На данный момент никаких признаков работ не наблюдается.

«Сейчас проблема стоит не особо остро, так как студенты на сессии и люди в отпусках. Но с начала сентября этот вопрос вновь возобновится. Обещанную объездную дорогу ждать, скорее всего, нескоро. Село Бессоновка очень быстро растет, поэтому в ближайший год это будет огромнейшей проблемой для нас», - написал пользователь с ником knyazkin911.

Расширение проблемного участка дороги начали обсуждать в начале 2021 года. Чиновники говорили об организации четырехполосного движения. Предполагалось, что до конца марта подготовят проектно-сметную документацию.

Также проблему пробки в районе сел Ухтинка и Бессоновка хотели решить с помощью организации реверсивного движения автотранспорта. Если положительных результатов это не даст, дорогу начнут расширять.

Однако сроки прошли, и местные жители забеспокоились.

На их обращение отреагировал представитель администрации Бессоновского района. Выяснилось, что проектно-сметная документация на работы по расширению готова, и в настоящее время она находится в региональном центре государственной экспертизы и ценообразования в строительстве. Специалисты проверяют достоверность сметной стоимости.

«Сроки проведения ремонтных работ будут определяться после получения положительного заключения госэкспертизы», - говорится в ответе.