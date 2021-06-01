Общество

В Пензенской области открылись 295 пришкольных лагерей

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Летом не все дети расстаются с партами и родными классами, только теперь ходят туда с большим удовольствием.

Школа № 30 превратилась в пришкольный лагерь «Солнышко». В первый день отряды готовились к торжественной линейке, открывающей смену: где-то репетировали речевку и девиз, в одном месте - танцы, в другом - рисовали плакат.

На первой торжественной линейке 2021 года детей гораздо меньше, чем в допандемийное время, и смена будет намного короче - всего 14 дней. Но зато они окажутся наполнены интересными мероприятиями. Если в прошлом году развлекать детей разрешали только на пришкольной территории, то в этом все пути для ребят и педагогов открыты.

«Мы с детьми посещаем много музеев, ходим в театры, в филармонию, просматриваем спектакли, посещаем мастер-классы. Спортивные мероприятия - это естественно. У нас есть физрук, который каждый день проводит зарядку, спартакиады, «Веселые старты», - рассказала директор пришкольного лагеря «Солнышко» Наталья Янкова.

Лагерь работает с 8:30 до 18:00. За это время дети трижды успевают посетить столовую. Меню здесь такое же, как и в обычные учебные дни.

«Сегодня у нас на завтрак - запеканка с молочным соусом, бутерброд с сыром, хлеб ржаной, чай с лимоном. На обед - салат из свежих огурцов и помидоров, суп картофельный с рисом, котлета «Московская», пюре картофельное, хлеб ржаной, батон, компот из кураги. Полдник - сок и пирожок с повидлом», - отметила заведующая производством Ирина Сухова.

После обеда всех ждет тихий час. Родители за такой отдых детей заплатят 714 рублей (без учета культпоходов в кино и музеи).

В начале июня в Пензенской области открылись 295 пришкольных лагерей. Сколько их заработает во вторую смену, точно пока не известно.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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