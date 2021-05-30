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Общество

Озвучен средний размер пенсии в Пензенской области

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В региональном отделении ПФР озвучили средний размер пенсии в Пензенской области. Он составляет 14 550 рублей.

На 1 апреля пенсии от ПФР области получали 428 815 жителей. Страховые выплаты по старости положены 350 362 пожилым гражданам, их средний размер - 15 411 рублей.

«В мае на финансирование выплат направлено 6 млн 760 тыс. 900 рублей», - добавили в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

Согласно данным Пензастата, на начало 2020 года в регионе проживало 157 100 граждан в возрасте 70 лет и старше, 102 100 - 60-64 лет. Жителей 65-69 лет зарегистрировано 87 900.

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Гость||

Позор! У мамы пенсия 8. 600! Как прожить и выжить! Лучше бы уж не писали об этом! Напишите, люди какая у кого пенсия!

Гость||

50000

Гость||

Проголосуем за увеличение пенсий 19 сентября!!!

Гость||

Пенсионеры, живите, ходите в аптеку и ни в чем себе не отказывайте. Хотя, справедливости ради нужно сказать, что у многих зарплаты меньше чем такая пенсия. Мы живем в царстве нищебродов.

Гость||

Правильно, средняя пенсия норм. Просто к основной масс пенсия 12000р. А у ушлых 52000 р.

Гость||

пенсионеры это средний класс и основа современной России.

Гость||

Гость писал(а): Позор! У мамы пенсия 8. 600! Как прожить и выжить! Лучше бы уж не писали об этом! Напишите, люди какая у кого пенсия!

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Я пенсионер заводов и НИИ. Имел периодически рекордные трудовые заработки у гражданского станка и в создании новой военной техники.

Но всё равно урезали до среднего. Получаю 15555 и ветеранские 50% по жкх, транспорту и телефону (Зимой порядка 2,3 тыр, летом около 1,3 тыр).

10 вынужденно откладываю на похороны, ремонты, штрафы, налоги.

Питаюсь очень скудно, на 2-3 тыр в месяц. Молочка и птица недоступна, рыба только третьесортная, с душком. Крупы окаменевшие, макароны тюремные.

Гость||

Гость писал(а):

> Позор! У мамы пенсия 8. 600! Как прожить и выжить! Лучше бы уж не писали об

> этом! Напишите, люди какая у кого пенсия!

А за кого вы с мамой голосуете на выборах? За жуликов и воров? Или просиживаете диваны, вместо того чтобы пойти на избирательный участок и не дать возможности фальсификаторам вбросить в урны за жуликов и воров ваши избирательные бюллетени?

Гость||

Гость писал(а):

> Проголосуем за увеличение пенсий 19 сентября!!!

Против единороссов!

Гость||

Гость писал(а):

> Пенсионеры, живите, ходите в аптеку и ни в чем себе не отказывайте. Хотя,

> справедливости ради нужно сказать, что у многих зарплаты меньше чем такая

> пенсия. Мы живем в царстве нищебродов.

Вы за это голосовали.

Имя: Гость
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