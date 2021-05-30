Озвучен средний размер пенсии в Пензенской области

30.05.2021 | 15:17

В региональном отделении ПФР озвучили средний размер пенсии в Пензенской области. Он составляет 14 550 рублей.

На 1 апреля пенсии от ПФР области получали 428 815 жителей. Страховые выплаты по старости положены 350 362 пожилым гражданам, их средний размер - 15 411 рублей.

«В мае на финансирование выплат направлено 6 млн 760 тыс. 900 рублей», - добавили в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

Согласно данным Пензастата, на начало 2020 года в регионе проживало 157 100 граждан в возрасте 70 лет и старше, 102 100 - 60-64 лет. Жителей 65-69 лет зарегистрировано 87 900.