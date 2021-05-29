В пензенское УМВД поступило 240 сообщений о мошенничестве

29.05.2021 | 19:00

Не дай себя обмануть - с таким посылом к жителям Пензы ходят по городским дворам сотрудники полиции и представители общественного совета. Одноименную акцию они проводят в связи с увеличением числа случаев мошенничества на территории региона.

«Ходят всякие, один пришел - я аж испугалась! Еще галстук надел, я, говорит, пришел проверить, как у вас сигнализация работает. А у меня какая сигнализация? У меня, говорю, внук дома. Тот было хотел ногу в дверь, так я - раз! - и закрыла. Полно тут ходит, мы все знаем», - рассказала пензячка.

Пожилым людям раздают памятки и еще раз озвучивают наиболее распространенные способы обмана и защиты от злоумышленников.

Участнику профилактической акции - члену Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Константину Кулакову и самому приходилось сталкиваться с подобными ситуациями.

«Однажды позвонили, говорят: из банка, сделан перевод денег на такую-то сумму. Я им ответил, что ничего не совершал, и сразу положил трубку», - пояснил общественник.

«С целью профилактики совершения данного вида преступления сотрудниками УМВД России по городу Пензе на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. В том числе в отчетном периоде 2021 года было организовано и проведено около 8 500 профилактических бесед, из них около 3 500 - с престарелыми гражданами, размещено более 2 500 памяток в общественных местах», - сообщил начальник отдела УМВД России по г. Пензе Николай Мухаев.

В качестве обратной связи от граждан в УМВД России по г. Пензе поступило более 240 сообщений, когда люди поняли, что их хотят обмануть, и прервали разговор. Это означает, что более 200 человек смогли уберечься от действий мошенников и 240 преступлений не были совершены.