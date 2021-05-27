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Общество

В Пензе обсудили проблему обновления библиотечного фонда

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Впервые за всю историю существования института губернаторства в Пензенской области глава региона и представители библиотечного сообщества собрались за круглым столом, чтобы поговорить - о проблемах в том числе. Их не так уж мало, и, пожалуй, самый острый вопрос - регулярное обновление фондов.

«Для детей это приключения, фантастика, какие-то интересные книжки, забавные. Для взрослого населения - у каждого свой вкус, интерес: кто-то увлекается мелодрамами, кто-то - приключениями, кто-то читает о войне», - сообщила библиотекарь Трескинской сельской библиотеки Наталья Антонова (Колышлейский район).

В области обслуживают читателей 2 государственные и 462 муниципальные библиотеки. Доля книгохранилищ, работающих в сельской местности, - около 85%.

«Если все привыкли, что библиотека - это место, где царствует тишина, то в современной библиотеке мы стараемся применять различные формы работы, чтобы было всем весело, интересно», - отметила директор Спасской центральной районной библиотеки Любовь Белякова.

«Библиотека сегодня - неважно, где она находится: в селе или в городе, в областном центре, либо в каком-то маленьком городке, - это место притяжения, место творческих идей, где любой желающий может либо найти всевозможную интеллектуальную информацию, либо стать участником познавательных мероприятий», - пояснила директор Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

Несмотря на то что вездесущий интернет уже давно запустил свои щупальца во все сферы жизни человека и порой смартфон для некоторых становится единственным источником информации, библиотеки по-прежнему остаются востребованными - молодежью в том числе.

«Я очень часто стала читать, потому что люблю эту тягу к чтению, очень люблю читать, просто не могу жить без чтения», - призналась гимназистка София Карпова.

Если у пензенских библиотек есть столь преданные посетители, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Конечно библиотечный фонд должен соответствовать интересам нынешней власти и люди должны понимать ,что войну выиграли под власовским флагом,что Ю А Гагарин гражданин России и партия единная Россия это гарант хорошей жизни Россиян.

Гость||

В юношеской библиотеке давно пора библиотекарей заменить. Библиотека изжила себя.

Имя: Гость
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