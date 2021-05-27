Николай Кузяков стал участником форума «Мой бизнес»

27.05.2021 | 15:27

В среду, 26 мая, в Пензе открылся форум «Мой бизнес». Площадкой для проведения мероприятия стал Центр культурного развития.

В церемонии открытия участвовал врио губернатора Олег Мельниченко. Он напомнил, что в области действует более 43 000 субъектов малого и среднего бизнеса.

«Без креативных, инициативных, волевых людей, готовых идти на риск ради дела, которому посвящают свою жизнь, не развивалось бы ни сельское хозяйство, ни промышленность», - отметил глава региона.

Мельниченко назвал предпринимательство драйвером экономики области. Из бюджета на различные формы поддержки коммерсантам выделяется более 500 млн рублей.

На форуме организовали выставку институтов развития, которые интересны и полезны региональным предпринимателям, и тренинг «Настройка на сверхдостижения». Его провел эксперт в системном развитии бизнеса и личности Ицхак Пинтосевич.

Своими знаниями с участниками мероприятия поделился и международный спикер в сфере продаж и управления продажами, известный в России и СНГ бизнес-тренер Борис Жалило. Его тренинг носил название «Перезагрузка продаж в эпоху коронавируса».

Участие в форуме принял учредитель кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.

«В Пензенской области впервые прошел подобный форум с такими именитыми федеральными спикерами», - отметил он.

Николай Кузяков выразил благодарность организаторам мероприятия: фонду поддержки предпринимательства, министерству экономики, правительству региона, сообществу предпринимателей.

Форум будет работать в течение 5 дней. Участников ждут более 40 лекций и тренингов, конкурсы и другие мероприятия. На дискуссионных площадках предприниматели обсудят актуальные вопросы развития бизнеса, узнают о мерах государственной поддержки, обменяются опытом.

Кроме того, у пензенских бизнесменов будет возможность пройти экспресс-обучение и получить консультации специалистов.