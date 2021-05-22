Пензенские студенты начали показывать дипломные постановки

22.05.2021 | 16:30

У обучающихся социально-культурной деятельности экзамены проходят не как у других студентов. Им необходимо проявить творческую смекалку и поставить спектакль.

«Сначала поступал на исторический факультет московского педагогического, но не успел привезти документы вовремя. Не оставалось выбора, кроме как поступить туда, где еще есть место», - рассказал студент Александр Киселев.

Анжела Русина выбрала для своей дипломной работы произведение Александра Фадеева «Молодая гвардия». Спектакль показали на сцене Центра культуры и досуга.

«Это литературно-музыкальная композиция, которая посвящена памяти героев, боровшихся во время Великой Отечественной войны подпольно. Им было от 14 до 20 лет - молодые парни и девушки, сражавшиеся с врагом», - пояснила начинающая режиссер-постановщик.

Экзамены только начинаются. 13 июня студентам направления «Социально-культурная деятельность» предстоит защита диплома, которую будет принимать кандидат педагогических наук Юрий Паршин из Самары.