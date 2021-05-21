Жителям области разъяснили, на какой кнопке смотреть 11 канал

21.05.2021 | 11:43

Жители Пензенской области стали активно интересоваться, где можно посмотреть 11 канал, жалуясь, что он исчез с привычного места в списке телеканалов одного из кабельных операторов.

28 апреля телерадиокомпания «Наш дом» выиграла конкурс и заслужила право осуществлять вещание на так называемой 22 кнопке.

В соответствии с законами «О средствах массовой информации» и «О связи», все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22-й позиции в своих сетях.

С 19 мая вещание 11 канала (ТРК «Наш дом») в сети интерактивного телевидения Wink от «Ростелеком» осуществляется:

- для абонентов Пензы - на 22 кнопке;

- для абонентов Пензенской области (включая Заречный и Засечное) - на 752 кнопке.

При необходимости задать вопросы можно по телефону информационно-технической поддержки 8 (800) 1000 800.

Абоненты «Телекарты» для настройки 11 канала могут воспользоваться инструкцией.

Если зритель использует обычную антенну (аналоговый эфир), инструкцию можно посмотреть здесь.