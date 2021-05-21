Общество

Жителям области разъяснили, на какой кнопке смотреть 11 канал

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Жители Пензенской области стали активно интересоваться, где можно посмотреть 11 канал, жалуясь, что он исчез с привычного места в списке телеканалов одного из кабельных операторов.

28 апреля телерадиокомпания «Наш дом» выиграла конкурс и заслужила право осуществлять вещание на так называемой 22 кнопке.

В соответствии с законами «О средствах массовой информации» и «О связи», все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22-й позиции в своих сетях.

С 19 мая вещание 11 канала (ТРК «Наш дом») в сети интерактивного телевидения Wink от «Ростелеком» осуществляется:

- для абонентов Пензы - на 22 кнопке;

- для абонентов Пензенской области (включая Заречный и Засечное) - на 752 кнопке.

При необходимости задать вопросы можно по телефону информационно-технической поддержки 8 (800) 1000 800.

Абоненты «Телекарты» для настройки 11 канала могут воспользоваться инструкцией.

Если зритель использует обычную антенну (аналоговый эфир), инструкцию можно посмотреть здесь.

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Гость||

его лучше вообще не смотреть

Гость||

Его ещё кто то смотрит ?))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

8 (800) 1000 800.
Набрал этот номер----послали в....хорошая информация

Гость||

У 11 анала одна кнопка - OFF

Гость||

а я обрадовался, думал совсем исчез этот анал!

Гость||

Эй трк"ваш дом", а как у вас обстоят дела с включением вашего "контента" в третий мультиплекс бесплатного цифрового телевидения?

Как-то пришлось посмотреть одну вашу передачу, предназначенную для детской аудитории, и там были использованы референсы 3D моделей, у которых есть правообладатель... Так вот - правообладатель в курсе, что вы используете продукт его труда, или вы, по обыкновению. использовали данные модели нарушая авторские?

Имя: Гость
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