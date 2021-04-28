Телерадиокомпания «Наш дом» выиграла конкурс на «22 кнопку»

28.04.2021 | 12:22

Пензенская телерадиокомпания «Наш дом» выиграла так называемую 22 кнопку. В среду, 28 апреля, состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, на котором было принято соответствующее решение.

Помимо Пензы, в этот день выбирались муниципальные обязательные общедоступные телеканалы в Курске, Сочи и Ставрополе.

Ознакомившись с концепцией вещания ТРК «Наш дом», комиссия признала ее победителем конкурса, заслужившим право осуществлять вещание на «22 кнопке».

В соответствии с законами «О средствах массовой информации» и «О связи» все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22-й позиции в своих сетях.

В вещании такого канала должно быть не менее 75% национальной продукции, не менее 20% времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.

27 мая телерадиокомпании «Наш дом» исполнится 25 лет. Программы первого независимого телевидения Пензы завоевали любовь и популярность у зрителей. Канал даже получил неофициальное название «Народный», потому что главными героями его передач и информационных выпусков были и остаются простые люди.

Популярен канал и потому, что всегда совершенствуется в техническом и творческом плане, над материалами работает команда профессионалов.