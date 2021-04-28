Общество

Телерадиокомпания «Наш дом» выиграла конкурс на «22 кнопку»

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Пензенская телерадиокомпания «Наш дом» выиграла так называемую 22 кнопку. В среду, 28 апреля, состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, на котором было принято соответствующее решение.

Помимо Пензы, в этот день выбирались муниципальные обязательные общедоступные телеканалы в Курске, Сочи и Ставрополе.

Ознакомившись с концепцией вещания ТРК «Наш дом», комиссия признала ее победителем конкурса, заслужившим право осуществлять вещание на «22 кнопке».

В соответствии с законами «О средствах массовой информации» и «О связи» все кабельные операторы, работающие на территории муниципального образования, обязаны бесплатно транслировать телеканал на 22-й позиции в своих сетях.

В вещании такого канала должно быть не менее 75% национальной продукции, не менее 20% времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.

27 мая телерадиокомпании «Наш дом» исполнится 25 лет. Программы первого независимого телевидения Пензы завоевали любовь и популярность у зрителей. Канал даже получил неофициальное название «Народный», потому что главными героями его передач и информационных выпусков были и остаются простые люди.

Популярен канал и потому, что всегда совершенствуется в техническом и творческом плане, над материалами работает команда профессионалов.

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Гость||

Поздравляемс! Еще бы в мультиплекс вас пустили!

Гость||

Любое сми не может быть народным!

СМИ это зомбирование, навязывание определённых правил..... даже в Америке

Так, что не кичитесь народностью

Гость||

Гость писал(а):

> Поздравляемс! Еще бы в мультиплекс вас пустили!

Так там же Экспресс, Место только для одного

Гость||

хоть бы никогда третий мультиплекс не запустили.

Не видеть бы этого позорища никогда!

Гость||

Экспресс как вставка в ОТР, а третий мультиплекс заглох.

Д-р Шаффхаузен||

Эх, Сботова нет. Он реально веселил своими перлами.

Гость||

Так держать! Спасибо, смотрим вас. Не то что на государственном канале. О проблемах говорите.

Имя: Гость
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