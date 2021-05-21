Общество

В Пензенской области ожидается высокий уровень УФ-излучения

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В Пензенской области и ряде других регионов России прогнозируется высокий уровень ультрафиолетового излучения.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Высокий индекс ультрафиолетового излучения в воскресенье, 23 мая, ожидается в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей. В тот же день ультрафиолетовый индекс 6-7 ожидается в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

Ультрафиолетовый индекс измеряется по шкале от 1 до 12 единиц. Излучение с показателем 1-2 считается низким, 3-5 - средним, 6-7 - высоким, 8-10 - очень высоким, 11-12 - экстремальным.

При показателях от 3 до 7 рекомендуется в обеденные часы находиться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом. При 8 и выше лучше всего в полуденное время не выходить из помещений.

Источник — фото pixabay.com
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