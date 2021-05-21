Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|19:49
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Общество

В Бессоновском районе осужденные занялись посадкой картофеля

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Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, теперь работают в полях. Посевная у однажды оступившихся людей в самом разгаре. С помощью современной техники в землю кладут картофель, который должен дать богатый урожай, а впоследствии - накормить других заключенных.

«Согласно федеральной целевой программе были выделены денежные средства на закупку сельскохозяйственной техники (трактор, плуг, дисковая борона, культиватор, картофелесажалка, разбрызгиватель и дождевальная машина), которую в процессе мы должны будем здесь установить», - сообщил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Юрий Дианов.

Работы ведутся на площади почти в 300 гектаров. Это земли Бессоновского района. Кроме картофеля, запланирован посев однолетних и многолетних трав. Всего на сельхозобъектах задействованы свыше 30 человек, отбывающих наказание. Такая трудовая деятельность должна способствовать исправлению людей, нарушивших закон, и дать некоторым возможность погасить обязательства по исковым требованиям.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Сначала сажают их,затем они сажают картофель!!!!!!!!

Как символично. Европа просто обязана перенять Ваш опыт...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Бессоновском районе осужденные занялись посадкой картофеля
Которые выборы сфальсифицировали?

Гость||

Ну с ботвой по фене ботать.

Гость||

а если зэк побежит, его хоть завалят, или как?

Имя: Гость
Комментарий:

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