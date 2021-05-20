В Пензе наказали водителя, полночи бегавшего от правоохранителей

20.05.2021 | 12:32

В Пензе перед судом предстал водитель, не выполнивший законные требования инспектора ДПС. Инцидент произошел в полночь 18 мая.

Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-2112 и двигался по Измайловскому путепроводу, где его заметил патруль ГИБДД и потребовал остановиться. Водитель поначалу подчинился: затормозил, вышел из машины, а затем вдруг побежал по мосту, стремясь скрыться от правоохранителей.

Сотрудники ГИБДД бросились за ним в погоню, во время которой требовали остановиться. Но нарушитель не реагировал, он повернул во дворы на улице Злобина, планируя там затаиться.

В итоге преследователи поймали беглеца, однако мужчине удалось вырваться из их рук.

Погоня возобновилась. Инспекторы ДПС вызвали подмогу - сотрудников Росгвардии. Они задержали нарушителя и доставили к брошенному им ВАЗу.

На суде беглец пояснил, что испугался, когда сотрудник ГИБДД остановил его машину. Ранее его привлекали к ответственности по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движение или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего). Мужчину лишили водительских прав, кроме того, в тот вечер он был нетрезв.

Суд принял во внимание молодой возраст нарушителя, признание им вины, характер и обстоятельства правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пока постановление в законную силу не вступило.