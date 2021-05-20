С пензенского 9-классника требовали справку для сдачи ОГЭ

20.05.2021 | 09:56

В Пензенской области с родителей девятиклассника-инвалида требовали справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) для сдачи ОГЭ только по одному предмету, которую его родители предоставить не могли.

Столкнувшись с проблемой, мать школьника обратилась за помощью к детскому омбудсмену Елене Столяровой.

«Достаточно того, что медико-социальная комиссия медицинской организации предоставляет свою справку в пенсионный фонд, на основании которой назначается социальная пенсия ребенку и присваивается статус ребенка-инвалида. А взрослому (при необходимости) назначается пособие по уходу за ним», - сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

Елена Столярова обратилась в органы управления образования и разъяснила ситуацию. В итоге родителям девятиклассника помогли быстро оформить необходимый документ.