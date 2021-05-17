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Общество

В Спутнике прошел первый в сезоне фестиваль красок

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В Городе Спутнике открылся сезон самых ярких праздников - фестивалей красок. В воскресенье, 16 мая, на фонтанной площади собрались желающие раскрасить жизнь, а заодно и одежду, в сочные цвета.

Под брызгами фонтана они, задорно танцуя, провели три часа.

«Мы поняли, что погода прямо сейчас дарит нам возможность провести такое мероприятие, поэтому очень быстро все приготовили. Вероятно, в ближайшие выходные мы сможем провести и пенную дискотеку, но если позволит погода», - рассказал арт-директор Парка Спутника Игорь Лакодин.

Больше всего возможности посыпать друг друга цветным порошком радовались дети. Впрочем, и взрослых каждый год на фестивале становится все больше.

«Настроение отличное, давно хотела побывать на этом празднике, и вот мечта сбылась», — поделилась эмоциями жительница Спутника Екатерина Копылова.

Сезон открылся, а все уже ждут продолжения. За мероприятиями в микрорайоне можно следить в разделе «Афиша». Замечательные выходные в Спутнике также запечатлели на видеокамеру.

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