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Общество

В Пензе в 15-й раз провели акцию «Ночь музеев»

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Наступал вечер - и музеи Пензы открывали свои двери для посетителей, чтобы в 15-й раз присоединиться ко всероссийской акции «Ночь музеев».

Потоки посетителей заполнили залы Пензенской картинной галереи в стремлении приобщиться к искусству и познакомиться с мировой живописью.

«Знаете, я счастлив, потому что здесь в седьмом часу вечера все залы заполнены зрителями. Они с удовольствием смотрят наши экспозиции, новые работы, которые мы достали из запасников», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Тема юбилейной ночи - «Больше чем музей». Именно поэтому галерея порадовала своих зрителей концертом камерного ансамбля с участием самых маленьких солистов.

На пороге Литературного музея людей встречал настоящий робот-дворецкий по имени Лимузин. Он советовал, какую выставку нужно посетить в первую очередь, и читал стихи.

Историческое здание в центре города представило богатую коллекцию экспонатов с погружением в культурные события.

«Я хотела бы отметить много экскурсий, квест-экскурсий, театрализованных представлений. Каждая площадка, каждый зал наполнен и работает, вызывает интерес, что очень радует», - сказала генеральный директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев Наталья Полева.

Юные художницы поделились, куда стоит пойти в эту ночь.

Всероссийская акция предлагала мероприятия не только в стенах музея, но и за его пределами, например пешеходную экскурсию, которая рассказывала о жизни и творчестве известного русского литературного критика.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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