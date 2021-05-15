Судьбой бездомных животных в Пензе готовы заняться волонтеры

15.05.2021 | 14:32

В субботу, 15 мая, глава администрации Пензы Андрей Лузгин встретился с волонтерами из регионального отделения «Альянса защитников животных». Речь шла о судьбе бездомных животных.

Руководитель общественников Евгений Нагорнов рассказал о гуманных принципах работы, основанной на использовании метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).

Сейчас отловом собак занимается МУП по очистке города. Отловленных животных помещают в пункт передержки.

«Волонтеры выразили беспокойство по поводу содержания собак в городском приюте, а также обратили внимание на важность стерилизации животных в целях сокращения их численности», - сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече было решено составить график, по которому добровольцы смогут приходить в городской пункт передержки и оказывать помощь, например следить за кормлением собак и выгуливать их. В свою очередь, МУП по очистке города должно содействовать активистам в медицинском обслуживании этих животных.

Волонтеры заявили о готовности отлавливать и содержать животных. Андрей Лузгин предложил им принять участие в следующем конкурсе по отбору организаций.

«Сейчас контракт заключен на квартал. Управление ЖКХ предоставит вам информацию и перечень документов, необходимых для участия в следующем аукционе, а МУП по очистке города – перечень расходов на все мероприятия, чтобы вы проанализировали свои возможности. Мы должны понимать, что организация сможет заниматься этой деятельностью, потому что важно не только заботиться о животных. Для нас приоритет - безопасность горожан», - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что возможна финансовая поддержка общественной организации - в виде гранта на развитие деятельности.

Возможность привлечения волонтеров к отлову бродячих собак с пензенских улиц в марте обсуждалась на заседании комиссии Пензенской городской думы. Тогда же были названы цифры: в 2018 году было отловлено 742 безнадзорных животных, в 2019-м - 844, в 2020-м - 155. В этом году запланировано отловить порядка 1 000 безнадзорных животных. На эти цели выделено около 1,5 млн рублей.