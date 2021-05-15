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Общество

Судьбой бездомных животных в Пензе готовы заняться волонтеры

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В субботу, 15 мая, глава администрации Пензы Андрей Лузгин встретился с волонтерами из регионального отделения «Альянса защитников животных». Речь шла о судьбе бездомных животных.

Руководитель общественников Евгений Нагорнов рассказал о гуманных принципах работы, основанной на использовании метода ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).

Сейчас отловом собак занимается МУП по очистке города. Отловленных животных помещают в пункт передержки.

«Волонтеры выразили беспокойство по поводу содержания собак в городском приюте, а также обратили внимание на важность стерилизации животных в целях сокращения их численности», - сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече было решено составить график, по которому добровольцы смогут приходить в городской пункт передержки и оказывать помощь, например следить за кормлением собак и выгуливать их. В свою очередь, МУП по очистке города должно содействовать активистам в медицинском обслуживании этих животных.

Волонтеры заявили о готовности отлавливать и содержать животных. Андрей Лузгин предложил им принять участие в следующем конкурсе по отбору организаций.

«Сейчас контракт заключен на квартал. Управление ЖКХ предоставит вам информацию и перечень документов, необходимых для участия в следующем аукционе, а МУП по очистке города – перечень расходов на все мероприятия, чтобы вы проанализировали свои возможности. Мы должны понимать, что организация сможет заниматься этой деятельностью, потому что важно не только заботиться о животных. Для нас приоритет - безопасность горожан», - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что возможна финансовая поддержка общественной организации - в виде гранта на развитие деятельности.

Возможность привлечения волонтеров к отлову бродячих собак с пензенских улиц в марте обсуждалась на заседании комиссии Пензенской городской думы. Тогда же были названы цифры: в 2018 году было отловлено 742 безнадзорных животных, в 2019-м - 844, в 2020-м - 155. В этом году запланировано отловить порядка 1 000 безнадзорных животных. На эти цели выделено около 1,5 млн рублей.

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Гость||

Только возвращать их на улицы ни в коем случае нельзя. Либо пристрой в руки волонтеров либо утилизация

Гость||

себя утилизируй

Гость||

Гость писал(a):

себя утилизируй
Ты гнида поганая жируешь на бюджетные деньги?

На собаку в месяц бюджет тратит 7500 рублей,в крупных городах доплачивают до 10 000 рублей.

Пенсионеры на минималке живут на 9 000 рублей.

Кастрирование,стерилизация и прочее - это лазейка для воровства госсредств. Брошенки на улицах так же грызут людей и разносят заразу. Пенза на втором месте в России по бешенству?

Гость||

Это не защитники животных,а алчные до денег человеконенавистники.Не особо-то и скрывающие своих целей."В пресс-службе городской мэрии рассказали, что зоозащитники выразили готовность заниматься отловом и содержанием животных в Пензе по контракту."

"Он (Лузгин) также рассказал о возможности получить грант на развитие волонтерской деятельности."

Гость||

На улице « брошенок» нет . Все домашние собаки погибают в течении недели. Существует саморегулирующая популяция городских уличных собак, которая контролирует свои территории и источники питания. Человек для их в лучшем случае нейтрален, а чаще «враг». Поэтому все этих «отловстерилизациявозврат» чистой воды выпиливание денег из бюджета, прикрываясь зоошизой. Собак не чипируют, ни клеймят. Поэтому воровать всегда можно содержав несколько непроблемных милых «дворян» в вольерах, и , конечно, разводить лохов на бабки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сейчас отловом собак занимается МУП по очистке города. Отловленных животных помещают в пункт передержки.
Господа-товарищи.

Пойманное животное нужно содержать 7-10 дней,если находится хозяин,то оплачивает все затраты + чипирование + штраф и забирает своё животное. Если нет хозяина и желающих оплатить расходы ,то животное должно утилизироваться.

От денег нерадивых хозяев пополнение бюджета и чистота в городе (Не нужно ждать,когда загрызут ребёнка).

Гость||

Богатые американцы усыпляют здоровых(!!!!!!!) и привитых собак , если не пристроили хозяевам в течении 10 дней. Их власти не может себе позволить нерационально использовать деньги налогоплательщиков и разворовывать бюджет. Поэтому вылечил-привил- пристроил . А нет- значит нет .

Гость||

Это не для Пензы. Здесь золотое место для коррупционеров от Губера до волонтеров( за деньги?за гранд? Это подрядчик)

Гость||

Это не те "волонтёры",что хотели содрать с мужика по 10 000 рублей за голову,когда им привезли в приют щенков? И поносили мужика последними словами. Вот из-за таких пускают под топор и выбрасывают из машины в завязаных мешках.

Зоо гуманисты - алчные до денег?

Имя: Гость
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