Сетевое издание|18+|Пятница|14 мая 2021|18:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Общество

Конфликт между экс-супругами: жене - синяки, мужу - удар по голове

Печать

В Наровчатском районе бывшие супруги предстали перед служителями Фемиды после выяснения отношений.

Несмотря на развод, бывшая пара продолжала конфликтовать. Очередная ссора случилась поздним мартовским вечером. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство: мужчина пустил в ход кулаки, после чего у женщины под глазом, за ухом и на руках появились кровоподтеки.

Сельчанка, не собираясь терпеть побои, схватила стеклянный бокал и обрушила агрессору на голову. Впоследствии она объяснила судье, что иначе никак не могла остановить разбушевавшегося бывшего мужа, физически более сильного.

Суд пришел к выводу, что ушибленная рана теменной области головы была причинена потерпевшему в результате защиты женщины от ударов.

В итоге экс-мужа оштрафовали на 6 000 рублей. В отношении бывшей супруги дело прекратили, так как признали крайнюю необходимость ее действий.

«Постановления не вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте