Конфликт между экс-супругами: жене - синяки, мужу - удар по голове

14.05.2021 | 17:41

В Наровчатском районе бывшие супруги предстали перед служителями Фемиды после выяснения отношений.

Несмотря на развод, бывшая пара продолжала конфликтовать. Очередная ссора случилась поздним мартовским вечером. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство: мужчина пустил в ход кулаки, после чего у женщины под глазом, за ухом и на руках появились кровоподтеки.

Сельчанка, не собираясь терпеть побои, схватила стеклянный бокал и обрушила агрессору на голову. Впоследствии она объяснила судье, что иначе никак не могла остановить разбушевавшегося бывшего мужа, физически более сильного.

Суд пришел к выводу, что ушибленная рана теменной области головы была причинена потерпевшему в результате защиты женщины от ударов.

В итоге экс-мужа оштрафовали на 6 000 рублей. В отношении бывшей супруги дело прекратили, так как признали крайнюю необходимость ее действий.

«Постановления не вступили в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.